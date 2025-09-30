Quer trabalho? Confira 3,6 mil vagas de emprego disponíveis no RS

São vagas efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD). Marcelo Camargo / Agência Brasil

Um levantamento feito pela Zero Hora junto ao FGTAS/Sine encontrou 3.650 vagas abertas nesta semana (há oportunidades com entrevistas agendadas e outras em que o candidato deve procurar a agência correspondente, veja abaixo). As opções são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas principalmente entre municípios da Região Metropolitana e do Litoral Norte. São efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).

Como se candidatar

A FGTAS orienta a procurar as agências, cujos telefones e e-mails estão no site da fundação. É preciso apresentar carteira de trabalho ou identidade. Candidatos também podem concorrer via aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Algumas vagas só ficam disponíveis para quem se enquadra nas exigências. A compatibilidade do perfil profissional do trabalhador com o perfil das vagas abertas é avaliada no momento do encaminhamento para a entrevista de emprego. As vagas são atualizadas diariamente.

Vagas com entrevistas agendadas

Confira a seguir datas e cargos disponíveis em entrevistas de emprego que serão realizadas nesta semana em agências de todo o Estado. Interessados em se candidatar às vagas devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto.

A relação de endereços das unidades está disponível no site: fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.

Agência FGTAS/Sine Porto Alegre Zona Norte (Baltazar de Oliveira Garcia, 2132)

Terça-feira (30), 9h

Operador de caixa — 5

Empacotador, a mão — 5

Balconista — 5





Agência FGTAS/Sine Porto Alegre Azenha (Av. Dr Carlos Barbosa, 618)

Terça-feira (30), das 8h30 às 12h

Servente de limpeza — 4

Coordenador de obras — 1





Agência FGTAS/Sine Cachoeirinha (Shopping do Vale – Av. Flores da Cunha 4001, 2° andar)

Terça-feira (30), das 9h às 12h

Fiscal de loja — 1

Repositor de mercadoria — 1

Auxiliar de limpeza — 2

Atendente de hortifrutigranjeiros — 1

Ajudante de açougue — 1

Quinta-feira (2), das 9h às 12h

Operador de telemarketing — 20





Agência FGTAS/Sine Alvorada (Rua Salgado Filho, 54)

Terça-feira (30) das 13h às 16h

Auxiliar de eletricista — 1

Desenhista projetista — 1

Encanador — 1

Servente de limpeza — 1

Serralheiro — 1

Mecânico — 1

Auxiliar de serralheiro — 1





Agência FGTAS/Sine Capão da Canoa (Rua Ceci, 1687)

Terça-feira (30), 13h

Vigia — 20





Agência FGTAS/Sine Gravataí (Rua João Maria da Fonseca, 529)

Quarta-feira (01), 9h

Auxiliar mecânico — 1

Encanador — 1

Serralheiro — 1

Ajudante de serralheiro — 1





Agência FGTAS/Sine Nova Santa Rita (Rua Waldemar Vicente da Costa, 130)

Terça-feira (30), das 9h às 12h

Mantenedor — 4

Auxiliar de serviços gerais — 10



Quarta-feira (01) – 9h às 12h

Auxiliar de logística — 10

Operador logístico II — 8

Operador logístico III — 8





Agência FGTAS/Sine Osório (Rua Barão do Rio Branco, 381)

Quinta-feira (02), 9h

Atendente de mercado — 15





Agência FGTAS/Sine São Leopoldo (Rua Independência, 490)

Terça-feira (30), 9h

Auxiliar de produção — 10

Quarta-feira (01/10), 9h

Garçom — 8

Auxiliar de cozinha — 2





Agência FGTAS/Sine Carlos Barbosa (Rua Carlos Barbosa, 209)

Terça-feira (30), 8h30

Auxiliar de produção — 10

Auxiliar de produção PCD — 1

Terça-feira (30), 15h30

Agente de inspeção (qualidade) — 3

Assistente administrativo (aprendiz) — 1

Operador de ETA/ETE — 1

Mecânico de manutenção de máquinas industriais — 1

Quarta-feira (01), 9h

Técnico de enfermagem — 2

Enfermeiro — 2

Auxiliar de copa e cozinha — 2

Quarta-feira (01), 13h30

Auxiliar de produção — 5

Analista de contadoria — 1





Agência FGTAS/Sine Montenegro (Rua Olavo Bilac, 1300)

Quarta-feira (01), 8h30

Auxiliar de linha de produção — 5

Sexta-feira (03), 9h

Abatedor de aves — 15





Agência FGTAS/Sine Taquara (Rua Guilherme Lahn, 1476)

Terça-feira (30), 8h

Serviços gerais na confecção de calçados — 25

Quinta-feira (02/10), 13h

Auxiliar de produção — 9





Agência FGTAS/Sine Bento Gonçalves (Rua Marechal Floriano, 142)

Terça-feira (30), 9h30

Operador de processo de produção — 10

Quarta-feira (01), 9h30

Operador processo produção — 10

Empacotador — 2

Fiscal de caixa — 1

Motorista entregador — 1

Operador de caixa — 4

Repositor — 5

Atendente de padaria — 2

Balconista — 4





Agência FGTAS/Sine Caxias do Sul (Av. Bento Gonçalves, 1901)

Terça-feira (30), das 9h às 15h

Ajudante de obras — 15

Pedreiro — 10

Encarregado de obras — 3

Instalador hidráulico — 3

Carpinteiro de obras — 5

Ferreiro armador na construção civil — 4

Quinta-feira (02), 8h30

Ajudante de carga e descarga PCD — 2

Ajudante de carga e descarga — 5

Motorista entregador — 3

Sexta-feira (03), 13h

Técnico em eletromecânica — 1

Operador de processo de produção — 10





Agência FGTAS/Sine Garibaldi (Rua Buarque de Macedo, 3562)

Terça-feira (30), 8h

Inspetor de qualidade — 4

Operador de incubadeira — 2

Terça-feira (30), 10h

Trabalhador agropecuário em geral — 2

Operador de caldeira — 2

Quarta-feira (01), 8h

Auxiliar de produção — 10

Auxiliar de limpeza — 2

Quarta-feira (01), 10h

Auxiliar de produção — 6

Auxiliar de expedição — 1

Operador de fábrica de rações — 2

Trabalhador da avicultura de postura — 5

Quinta-feira (02), 8h

Auxiliar de produção — 4

Quinta-feira (02), 10h

Auxiliar de limpeza — 6

Sexta-feira (03), 10h

Operador de máquinas fixas — 3





Agência FGTAS/Sine Ijuí (Rua Ernesto Alves, 229)

Quarta-feira (01), 8h

Safrista — 45





Agência FGTAS/Sine Passo Fundo (Av. Brasil Leste, 631)

Terça-feira (30), 8h30

Carpinteiro — 1

Servente de obras — 3





Agência FGTAS/Sine Pelotas – FGTAS Móvel - Estacionamento Shopping Pelotas

Quarta-feira (01/10), das 9h às 17h – 25 vagas

Assistente administrativo

Consultor de vendas

Fiscal de loja

Operador de vendas

Supervisor de vendas no varejo