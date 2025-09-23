Quer trabalho? Confira 3,3 mil vagas de emprego disponíveis no RS

São vagas efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD). Marcelo Camargo / Agência Brasil

Um levantamento feito por Zero Hora junto ao FGTAS/Sine encontrou 3.362 vagas abertas nesta semana (há oportunidades com entrevistas agendadas e outras em que o candidato deve procurar a agência correspondente, veja abaixo). As opções são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas principalmente entre municípios da Região Metropolitana e do Litoral Norte. São efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).

Como se candidatar

A FGTAS orienta a procurar as agências, cujos telefones e e-mails estão no site da fundação. É preciso apresentar carteira de trabalho ou identidade. Candidatos também podem concorrer via aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Algumas vagas só ficam disponíveis para quem se enquadra nas exigências. A compatibilidade do perfil profissional do trabalhador com o perfil das vagas abertas é avaliada no momento do encaminhamento para a entrevista de emprego. As vagas são atualizadas diariamente.

Vagas com entrevistas agendadas

Confira a seguir datas e cargos disponíveis em entrevistas de emprego que serão realizadas nesta semana em agências de todo o Estado. Interessados em se candidatar às vagas devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto.

A relação de endereços das unidades está disponível no site: fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.

Agência FGTAS/Sine Gravataí – (Rua João Maria da Fonseca, 529)

Terça-feira (23), 9h

Chefe de cozinha — 1

Assador — 1

Garçom — 1

Chef de copa — 1





Agência FGTAS/Sine Viamão – (Rodovia Tapir Rocha, 2.005 – Parada 36)

Terça-feira (23), 10h

Armador — 1

Carpinteiro — 1

Servente — 8

Pedreiro — 2





Agência FGTAS/Sine Canoas – (Rua Ipiranga, 140)

Quarta-feira (24), 9h às 12h



Empacotador — 20

Operador de caixa — 20

Atendente de lojas e mercados — 20





Agência FGTAS/Sine Porto Alegre Zona Norte – (Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132)

Quinta-feira (25), 10h30



Depósito — 1

Vendedor — 2

Vendedor PCD — 1





Agência FGTAS/Sine Porto Alegre Azenha – (Av. Dr Carlos Barbosa, 618)

Quinta e sexta-feira (25 e 26), 11h



Líder de equipe — 1 (para trabalhar em Eldorado do Sul)





Agência FGTAS/Sine Capão da Canoa – (Rua Ceci, 1.687)

Terça-feira (23), 14h

Vigilante — 4

Vigia — 10



Sexta-feira (26), 13h30

Consultor de vendas — 9





Agência FGTAS/Sine Tramandaí – (Av. Emancipação, 1.405)

Terça a sexta-feira (23 a 26), 8h às 11h30 e 13h30 às 15h30

Operador de caixa — 18

Repositor de mercadorias — 18

Auxiliar de limpeza — 7

Fiscal de prevenção de perdas — 3

Atendente do setor de hortifrutigranjeiros — 5

Atendente do setor de frios e laticínios — 5

Operador de empilhadeira — 2





Agência FGTAS/Sine Novo Hamburgo – (Rua Tamandaré, 221)

Terça-feira (23), 14h

Atendente de loja — 10





Agência FGTAS/Sine São Leopoldo – (Rua Independência, 490)

Terça-feira (23), 9h

Auxiliar de produção — 10

Quarta-feira (24), 9h

Garçom — 8

Auxiliar de cozinha — 2





Agência FGTAS/Sine Taquara – (Rua Guilherme Lahn, 1.476)

Terça-feira (23), 13h

Serviços gerais na confecção de calçados — 20





Agência FGTAS/Sine Carlos Barbosa – (Rua Carlos Barbosa, 209)

Terça-feira (23), 8h30

Auxiliar de produção — 10

Auxiliar de produção PcD — 1

Terça-feira (23), 15h30

Agente de inspeção (qualidade) — 3

Assistente administrativo (aprendiz) — 1

Operador de ETA/ETE — 1

Mecânico de manutenção de máquinas industriais — 1

Quarta-feira (24), 13h30

Auxiliar de produção — 5

Analista de controladoria — 1





Agência FGTAS/Sine Montenegro – (Rua Olavo Bilac, 1.300)

Terça-feira (23), 8h30

Auxiliar de linha de produção — 5

Quinta-feira (25), 8h

Separador de material reciclável e operador de empilhadeira — 5

Sexta-feira (26), 9h

Abatedor de aves — 10





Agência FGTAS/Sine Veranópolis – (Rua Alfredo Chaves, 300)

Terça-feira (23), 13h30

Auxiliar de produção — 10

Auxiliar de linha de produção PCD — 15





Agência FGTAS/Sine Bento Gonçalves – (Rua Marechal Floriano, 142)

Terça-feira (23), 9h30

Operador processo de produção — 10

Quarta-feira (24), 9h30

Operador processo de produção — 10

Quarta-feira (24), 13h

Auxiliar de limpeza — 10





Agência FGTAS/Sine Caxias do Sul – (Av. Bento Gonçalves, 1.901)

Terça-feira (23), 14h

Vendedor interno — 1

Gerente de vendas — 1

Quarta-feira (24), 8h30

Mecânico de ar-condicionado — 1

Quinta-feira (25), 8h30

Ajudante de carga e descarga PCD — 2

Ajudante de carga e descarga — 5

Motorista entregador — 3

Sexta-feira (26), 8h30

Auxiliar de linha de produção — 5





Agência FGTAS/Sine Venâncio Aires – (Rua Tiradentes, 1.060)

Terça-feira (23), 8h30

Trabalhador polivalente na confecção de calçados — 10

Quarta-feira (24), 13h30

Abatedor de aves — 10

Quinta-feira (25), 8h

Abatedor — 10

Sexta-feira (26), 9h

Trabalhador polivalente na confecção de calçados — 10





Agência FGTAS/Sine Passo Fundo – (Av. Brasil Leste, 631)

Terça-feira (23), 8h

Servente de obra — 3

Carpinteiro — 1

Terça-feira (23), 14h

Empregada doméstica — 1

Quarta-feira (24), 8h

Abatedor de aves — 3





Agência FGTAS/Sine Frederico Westphalen – (Rua Monsenhor Vitor Batistella, 576)

Sexta-feira (26), 8h às 9h30

Linha de produção — 10



