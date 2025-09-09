Quer trabalho? Confira 3,3 mil oportunidades de emprego disponíveis no RS

São vagas efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD). Marcelo Camargo / Agência Brasil

Um levantamento feito por Zero Hora junto ao FGTAS/Sine encontrou 3.332 vagas abertas nesta semana (há oportunidades com entrevistas agendadas e outras em que o candidato deve procurar a agência correspondente, veja abaixo). As opções são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas principalmente entre municípios da Região Metropolitana e do Litoral Norte. São efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).

Como se candidatar

A FGTAS orienta a procurar as agências, cujos telefones e e-mails estão no site da fundação. É preciso apresentar carteira de trabalho ou identidade. Candidatos também podem concorrer via aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Algumas vagas só ficam disponíveis para quem se enquadra nas exigências. A compatibilidade do perfil profissional do trabalhador com o perfil das vagas abertas é avaliada no momento do encaminhamento para a entrevista de emprego. As vagas são atualizadas diariamente.

Vagas com entrevistas agendadas

Confira a seguir datas e cargos disponíveis em entrevistas de emprego que serão realizadas nesta semana em agências de todo o Estado. Interessados em se candidatar às vagas devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto.

A relação de endereços das unidades está disponível no site: fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.

Agência FGTAS/Sine Porto Alegre Zona Norte (Baltazar de Oliveira Garcia, 2132)

Quinta-feira (11), 9h

Servente de obras — 5

Eletricista de instalações — 2

Eletricista auxiliar — 2

Técnico eletrônico — 2

Técnico em programação de computador — 1

Sexta-feira (12), 9h

Operador de caixa — 5

Empacotador, a mão — 5

Balconista — 5





Agência FGTAS/Sine Cachoeirinha (Facilita Cachoeirinha – Shopping do Vale – Av. Flores da Cunha 4001, 2° andar)

Quarta-feira (10), 9h

Auxiliar de produção — 50

Atendimento — 50

Operador de caixa — 50

Empacotador — 20





Agência FGTAS/Sine Viamão (Rodovia Tapir Rocha, 2005 – Parada 36)

Terça-feira (09), 9h

Açougueiro — 8

Ajudante de açougueiro — 8

Operador de caixa — 6





Agência FGTAS/Sine Santo Antônio da Patrulha (Av. Coronel Victor Villa Verde, 126)

Quinta-feira (11), 8h

Operador de roçadeira — 4





Agência FGTAS/Sine São Leopoldo (Rua Independência, 490)

Terça-feira (09), 9h

Auxiliar de produção — 10





Agência FGTAS/Sine Lajeado (Rua Júlio de Castilhos, 478)

Sexta-feira (12), 9h

Auxiliar de produção — 10





Agência FGTAS/Sine São Sebastião do Caí (Rua Marechal Floriano Peixoto, 426)

Quarta-feira (10), 9h

Magarefe — 3

Auxiliar de cozinha — 1





Agência FGTAS/Sine Novo Hamburgo (Rua Tamandaré, 221)

Terça-feira (09), 9h

Porteiro — 10

Quarta-feira (10), 8h30

Estágio técnico em manutenção de máquinas — 1

Estágio técnico em química, cerâmica, mecânica, metalurgia — 1

Estágio auxiliar de produção: cursando superior em engenharia mecânica — 1





Agência FGTAS/Sine Montenegro (Rua Olavo Bilac, 1300)

Terça-feira (09), 8h

Operador de processo de produção — 30

Quarta-feira (10), 8h

Encarregado de obras — 1

Servente de obras — 3

Encanador — 4

Eletricista — 5

Pedreiro — 2

Quarta-feira (10), 9h30

Operador de processo de produção — 5

Quinta-feira (11), 8h

Auxiliar de manutenção predial — 1

Sexta-feira (12), 9h

Abatedor de aves — 10





Agência FGTAS/Sine Taquara (Rua Guilherme Lahn, 1476)

Terça-feira (09), 8h

Serviços gerais na confecção de calçados — 25

Quinta-feira (11), 13h

Auxiliar de produção — 9





Agência FGTAS/Sine Carlos Barbosa (Rua Carlos Barbosa, 209)

Terça-feira (09), 8h30

Auxiliar de produção — 10

Auxiliar de produção PcD — 1

Terça-feira (09), 15h30

Agente de inspeção (qualidade) — 3

Assistente administrativo (aprendiz) — 1

Operador de ETA/ETE — 1

Mecânico de manutenção de máquinas industriais — 1

Quarta-feira (10), 13h30

Auxiliar de produção — 5

Analista de controladoria — 1

Quinta-feira (11), 9h às 14h

Auxiliar de limpeza — 40





Agência FGTAS/Sine Veranópolis (Rua Alfredo Chaves, 300)

Terça-feira (09), 13h30

Auxiliar de produção — 10

Agente de pátio — 2

Ajudante de pintor — 2

Ajudante de pedreiro — 2

Almoxarife — 2

Auxiliar de expedição — 1

Auxiliar de linha de produção — 2

Borracheiro — 1

Soldador — 1

Técnico de manutenção elétrica — 1





Agência FGTAS/Sine Garibaldi (Rua Buarque de Macedo, 3562)

Terça-feira (09), 8h

Inspeção de qualidade — 4

Operador de incubadeira — 2

Quarta-feira (10), 8h

Auxiliar de produção — 10

Auxiliar de limpeza — 2

Quinta-feira (11), 8h

Auxiliar de produção — 4

Quinta-feira (11), 10h

Auxiliar de produção — 5

Auxiliar de cozinha — 2

Sexta-feira (12), 8h

Inspetor de qualidade — 1

Almoxarife — 2

Montador — 1

Operador de máquinas fixas, em geral — 1





Agência FGTAS/Sine Caxias do Sul (Av. Bento Gonçalves, 1901)

Quarta-feira (10), 9h30

Encarregado de equipe de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) — 1

Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes — 1

Quarta-feira (10), 14h

Operador de processo de produção — 10

Quinta-feira (11), 8h

Ajudante de obras — 5

Pedreiro — 5

Encarregado de obras — 3

Instalador hidráulico — 3

Carpinteiro de obras — 5

Ferreiro na construção civil — 2

Quinta-feira (11), 8h30

Ajudante de motorista — 3

Ajudante de carga e descarga PCD 4h — 3

Ajudante de carga e descarga PCD 8h — 4

Motorista entregador — 2

Sexta-feira (12), 8h30

Auxiliar de linha de produção — 5

Auxiliar de linha de produção PCD — 3

Sexta-feira (12), 13h

Operador de processo de produção — 5

Operador de processo de produção PCD — 5

Técnico em eletromecânica — 1





Agência FGTAS/Sine Bento Gonçalves (Rua Marechal Floriano, 142)

Terça-feira (09), 9h30

Operador de processo de produção — 9

Quarta-feira (10), 13h

Auxiliar de limpeza — 4

Operador estação tratamento resíduos — 2





Agência FGTAS/Sine Erechim (Rua Itália,299)

Terça-feira (08), 8h30

Produtor de mercadorias — 2

Representante — 2





Agência FGTAS/Sine Santa Maria (Rua Silva Jardim, 1994)

Quinta-feira (11), 8h30 às 11h e 13h às 15h

Operador de processo de produção — 10



Agência FGTAS/Sine Venâncio Aires (Rua Tiradentes, 1.060)

Terça-feira (09), 8h30

Trabalhador polivalente na confecção de calçados — 10

Terça-feira (09), 14h

Auxiliar/aplicador de produtos impermeabilizantes — 4

Quarta-feira (10), 13h30

Abatedor de aves — 10

Quinta-feira (11), 8h30

Abatedor — 10

Sexta-feira (12), 9h

Trabalhador polivalente na confecção de calçados — 10