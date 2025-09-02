Quer trabalho? Confira 3,1 mil oportunidades de emprego disponíveis no RS

São vagas efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD). Marcelo Camargo / Agência Brasil

Um levantamento feito por Zero Hora junto ao FGTAS/Sine encontrou 3.110 vagas abertas nesta semana (há oportunidades com entrevistas agendadas e outras em que o candidato deve procurar a agência correspondente, veja abaixo). As opções são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas principalmente entre municípios da Região Metropolitana e do Litoral Norte. São efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).

Como se candidatar

A FGTAS orienta a procurar as agências, cujos telefones e e-mails estão no site da fundação. É preciso apresentar carteira de trabalho ou identidade. Candidatos também podem concorrer via aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Algumas vagas só ficam disponíveis para quem se enquadra nas exigências. A compatibilidade do perfil profissional do trabalhador com o perfil das vagas abertas é avaliada no momento do encaminhamento para a entrevista de emprego. As vagas são atualizadas diariamente.

Vagas com entrevistas agendadas

Confira a seguir datas e cargos disponíveis em entrevistas de emprego que serão realizadas nesta semana em agências de todo o Estado. Interessados em se candidatar às vagas devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto.

A relação de endereços das unidades está disponível no site: fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.

Agência FGTAS/Sine Cachoeirinha – Feirão de Emprego - (Facilita Cachoeirinha – Shopping do Vale – Av. Flores da Cunha 4.001, 2° andar)

Terça-feira (2), 9h

Atendente de balcão — 5

Fiscal de caixa — 7

Empacotador — 3

Auxiliar de limpeza — 3

Auxiliar de padaria — 3

Operador de caixa — 15

Auxiliar de açougue — 3

Açougueiro — 2

Repositor — 7

Atendente de laticínios — 2

Padeiro — 1





Agência FGTAS/Sine Viamão (Rodovia Tapir Rocha, 2.005 – Parada 36)

Quarta-feira (3) e quinta-feira (4), 8h

Fiscal de caixa — 2

Operador de empilhadeira — 2

Operador de supermercado — 1

Repositor de mercadorias — 5





Agência FGTAS/Sine Guaíba (Rua Acre, 234)

Terça-feira (2), 9h

Caixa (estágio) — 1

Quarta-feira (3), 9h

Conferente de produção — 1





Agência FGTAS/Sine Santo Antônio da Patrulha (Av. Coronel Victor Villa Verde, 126)

Quarta-feira (3), 9h

Agente comercial leiturista — 2





Agência FGTAS/Sine Imbé (Av Paraguassu, 2.070)

Terça-feira (2), às 8h e às 14h

Operador de hortifruti — 1

Operador da padaria — 1

Operador de perecíveis — 1

Operador de loja — 1

Quarta-feira (3), às 8h e às 14h

Operadores de supermercado — 1

Frente de caixa — 1

Quinta-feira (04), às 8h e às 14h

Operadores de supermercado — 1

Frente de caixa — 1





Agência FGTAS/Sine São Leopoldo (Rua Independência, 490)

Terça-feira (2), 9h

Auxiliar de produção — 10

Quarta-feira (3), 9h30

Estoquista — 1

Auxiliar de pizzaiolo — 1

Sushiman — 1

Operador de caixa — 1

Recepcionista atendente — 1

Garçom — 12





Agência FGTAS/Sine Lajeado (Rua Júlio de Castilhos, 478)

Quinta-feira (4), 9h

Operador de venda — 10





Agência FGTAS/Sine Encantado (Av. Monsenhor Scalabrini, 1.047)

Terça-feira (2), 9h

Auxiliar de produção — 10





Agência FGTAS/Sine Montenegro (Rua Olavo Bilac, 1.300)

Terça-feira (2), 9h

Abatedor de aves — 25





Agência FGTAS/Sine Dois Irmãos (Rua Novo Hamburgo, 1.079)

Quinta-feira (4), 8h

Embalador a mão — 5

Operador de extrusora — 2

Operador de termoformagem — 2

Técnico de eletromecânica — 1





Agência FGTAS/Sine Taquara (Rua Guilherme Lahn, 1.476)

Terça-feira (2), 8h

Serviços gerais na confecção de calçados — 20





Agência FGTAS/Sine Carlos Barbosa (Rua Carlos Barbosa, 209)

Terça-feira (2), 8h30

Auxiliar de produção — 10

Auxiliar de produção PcD — 1

Terça-feira (2), 15h30

Agente de inspeção (qualidade) — 3

Assistente administrativo (aprendiz) — 1

Operador de ETA/ETE — 1

Mecânico de manutenção de máquinas industriais — 1

Quarta-feira (3), 9h

Auxiliar de copa — 1

Auxiliar de higienização — 1

Técnico de enfermagem — 5

Quarta-feira (3), 10h

Auxiliar de produção — 10

Atendente de lanchonete — 1

Balconista de açougue — 5

Quarta-feira (3), 13h30

Auxiliar de produção — 5

Analista de controladoria — 1

Quinta-feira (4), 9h

Auxiliar de limpeza — 18





Agência FGTAS/Sine Caxias do Sul (Av. Bento Gonçalves, 1.901)

Quarta-feira (3), 13h30

Auxiliar administrativo PCD — 2

Ajudante de carga e descarga — 10

Ajudante de motorista — 8

Ajudante de carga e descarga PCD 4h — 3

Ajudante de carga e descarga PCD 8h — 4

Motorista entregador — 4

Motorista carreteiro — 3

Encarregado de equipe de conservação de vias permanentes — 1

Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes — 1

Quinta-feira (4), 8h

Ajudante de obras — 5

Pedreiro — 5

Encarregado de obras — 3

Instalador hidráulico — 3

Carpinteiro de obras — 5

Ferreiro armador na construção civil — 2

Sexta-feira (5), 8h30

Auxiliar de linha de produção — 5

Auxiliar de linha de produção PCD — 5





Agência FGTAS/Sine Bento Gonçalves (Rua Marechal Floriano, 142)

Terça-feira (2), 9h30

Operador de processo de produção — 9

Operador de estação de tratamento de resíduos — 3

Repositor — 10

Açougue — 1

Auxiliar de limpeza — 2

Balconista — 2

Empacotador — 3

Quarta-feira (3), 13h

Auxiliar de limpeza — 4

Operador estação tratamento resíduos — 1





Agência FGTAS/Sine Santa Maria (Rua Silva Jardim, 1.994)

Quarta-feira (3), 8h

Expedidor de mercadorias (jovem aprendiz) — 1

Auxiliar de depósito — 3

Motorista entregador — 1

Vendedor de peças — 1