Quer trabalho? Confira 2,8 mil oportunidades de emprego disponíveis no RS

Um levantamento feito por Zero Hora junto ao FGTAS/Sine encontrou 2.820 vagas abertas nesta semana (há oportunidades com entrevistas agendadas e outras em que o candidato deve procurar a agência correspondente, veja abaixo). As opções são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas principalmente entre municípios da Região Metropolitana e do Litoral Norte. São efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).
Como se candidatar
A FGTAS orienta a procurar as agências, cujos telefones e e-mails estão no site da fundação. É preciso apresentar carteira de trabalho ou identidade. Candidatos também podem concorrer via aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.
Algumas vagas só ficam disponíveis para quem se enquadra nas exigências. A compatibilidade do perfil profissional do trabalhador com o perfil das vagas abertas é avaliada no momento do encaminhamento para a entrevista de emprego. As vagas são atualizadas diariamente.
Vagas com entrevistas agendadas
Confira a seguir datas e cargos disponíveis em entrevistas de emprego que serão realizadas nesta semana em agências de todo o Estado. Interessados em se candidatar às vagas devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto.
A relação de endereços das unidades está disponível no site: fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.
Agência FGTAS/Sine Alvorada (Rua Salgado Filho, 54)
Terça-feira (16), das 13h às 16h
- Atendente comercial — 9
- Auxiliar de operações/açougueiro — 6
- Auxiliar de operações/loja — 8
- Frentista — 1
- Encarregado de açougue — 1
- Auxiliar administrativo - PCD — 4
Agência FGTAS/Sine Cachoeirinha (Facilita Cachoeirinha – Shopping do Vale – Av. Flores da Cunha 4.001, 2° andar)
Quarta-feira (17), das 9h às 12h
- Auxiliar de logística — 20
- Atendente comercial — 2
- Encarregado de frente de caixa — 1
- Empacotador — 2
- Fiscal de caixa — 2
- Açougueiro — 1
- Encarregado de açougue — 1
- Cartazista — 1
- Auxiliar de limpeza — 1
- Auxiliar de manutenção predial PCD — 4
Agência FGTAS/Sine Osório (Rua Barão do Rio Branco, 381)
Terça-feira (16), às 9h
- Cozinheiro — 1
Agência FGTAS/Sine Guaíba (Rua Acre, 234)
Terça-feira (16), às 9h
- Gerente — 1
Quarta-feira (17), às 9h
- Consultor de vendas — 3
às 13h30
- Atendente de restaurante — 40
Quinta-feira (18), às 9h
- Pintor — 10
- Servente de obras — 15
- Pedreiro — 5
Agência FGTAS/Sine São Leopoldo (Rua Independência, 490)
Terça-feira (16), às 9h
- Auxiliar de produção — 10
- Repositor — 8
- Auxiliar de cozinha/atendente — 4
Agência FGTAS/Sine Novo Hamburgo (Rua Tamandaré, 221)
Terça-feira (16), das 9h às 12h
- Empacotador — 1
- Atendente balcão — 5
- Repositor — 1
- Auxiliar grill — 1
- Ajudante de padeiro — 1
- Ajudante açougueiro — 1
- Fiscal de prevenção de perdas e separador — 1
Agência FGTAS/Sine Montenegro (Rua Olavo Bilac, 1.300)
Quarta-feira (17), às 8h30min
- Operador de processo de produção — 5
Quinta-feira (18), às 8h
- Auxiliar de manutenção predial — 2
Sexta-feira (19), às 9h
- Abatedor de aves — 15
Agência FGTAS/Sine Taquara (Rua Guilherme Lahn, 1.476)
Terça-feira (16), às 8h
- Serviços gerais na confecção de calçados — 20
Agência FGTAS/Sine Carlos Barbosa (Rua Carlos Barbosa, 209)
Terça-feira (16), às 8h30min
- Auxiliar de produção — 10
- Auxiliar de produção PcD — 1
às 9h30min
- Auxiliar de produção — 10
- Operador de caixa — 5
- Auxiliar de expedição — 6
- Auxiliar de cozinha — 6
- Atendente balconista — 2
- Balconista de açougue — 2
- Operador de empilhadeira — 2
- Empacotador — 2
às 15h30min
- Agente de inspeção (qualidade) — 3
- Assistente administrativo (aprendiz) — 1
- Operador de ETA/ETE — 1
- Mecânico de manutenção de máquinas industriais — 1
Quarta-feira (17), às 9h
- Auxiliar de serviços de copa — 2
- Técnico de enfermagem — 5
- Enfermeiro — 5
- Auxiliar de limpeza — 2
às 13h30min
- Auxiliar de produção - 5
- Analista de controladoria — 1
Quinta-feira (18), às 14h
- Auxiliar de limpeza — 40
Agência FGTAS/Sine Garibaldi (Rua Buarque de Macedo, 3.562)
Terça-feira (16), às 8h
- Inspeção de qualidade — 4
- Operador de incubadeira — 2
Quarta-feira (17), às 8h
- Auxiliar de produção — 10
- Auxiliar de limpeza — 2
às 10h
- Auxiliar de produção — 5
- Auxiliar de cozinha — 2
Quinta-feira (18), às 8h
- Auxiliar de produção — 4
às 10h
- Auxiliar de limpeza — 6
Sexta-feira (19), às 8h
- Almoxarife — 2
- Montador — 1
Agência FGTAS/Sine Caxias do Sul (Av. Bento Gonçalves, 1.901)
Quarta-feira (17), às 10h
- Auxiliar de limpeza — 1
Quinta-feira (18), às 8h30min
- Ajudante de motorista — 6
- Ajudante de carga e descarga PCD 4h — 1
- Ajudante de carga e descarga PCD 8h — 1
- Ajudante de carga e descarga — 10
- Motorista entregador — 2
Sexta-feira (19), às 8h30min
- Auxiliar de linha de produção — 5
Agência FGTAS/Sine Bento Gonçalves (Rua Marechal Floriano, 142)
Terça-feira (16), às 9h30min
- Empacotador — 2
- Fiscal de caixa — 1
- Motorista entregador — 1
- Operador de caixa — 4
- Repositor — 5
- Atendente de padaria — 2
- Balconista — 4
Quarta-feira (17), às 13h
- Auxiliar de limpeza — 9
- Operador estação tratamento resíduos — 3
- Chefe de serviço de limpeza — 1
Quinta-feira (18), às 8h30min
- Auxiliar de cozinha — 2
- Auxiliar de expedição — 4
- Auxiliar de produção — 3
Agência FGTAS/Sine Lajeado (Rua Júlio de Castilhos, 478)
Terça-feira (16), das 9h às 10h
- Açougueiro — 10
Agência FGTAS/Sine Venâncio Aires (Rua Tiradentes, 1.060)
Terça-feira (16), às 8h30min
- Trabalhador polivalente na confecção de calçados — 10
às 13h30min
- Trabalhador polivalente na confecção de calçados — 10
Quarta-feira (17), às 9h
- Abatedor — 10
às 13h30
- Abatedor de aves — 10
Quinta-feira (18), às 8h30
- Abatedor — 10
Sexta-feira (19), às 9h
- Trabalhador polivalente na confecção de calçados — 10
Agência FGTAS/Sine Pelotas (Rua General Osório, 602)
Terça-feira (16), às 9h30
- Pedreiro — 4
- Pintor — 2
- Servente — 2