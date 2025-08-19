Quer trabalho? Confira 3,3 mil oportunidades de emprego disponíveis no RS

São vagas efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD). Marcelo Camargo / Agência Brasil

Um levantamento feito por Zero Hora junto ao FGTAS/Sine encontrou 3.321 vagas abertas nesta semana (há oportunidades com entrevistas agendadas e outras em que o candidato deve procurar a agência correspondente, veja abaixo). As opções são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas principalmente entre municípios da Região Metropolitana e do Litoral Norte. São efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).

Como se candidatar

A FGTAS orienta a procurar as agências, cujos telefones e e-mails estão no site da fundação. É preciso apresentar carteira de trabalho ou identidade. Candidatos também podem concorrer via aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Algumas vagas só ficam disponíveis para quem se enquadra nas exigências. A compatibilidade do perfil profissional do trabalhador com o perfil das vagas abertas é avaliada no momento do encaminhamento para a entrevista de emprego. As vagas são atualizadas diariamente.

Vagas com entrevistas agendadas

Confira a seguir datas e cargos disponíveis em entrevistas de emprego que serão realizadas nesta semana em agências de todo o Estado. Interessados em se candidatar às vagas devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto.

A relação de endereços das unidades está disponível no site: fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.

Agência FGTAS/Sine Porto Alegre Zona Norte (Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132)

Terça-feira (19), 8h

Chefe de serviço de limpeza — 1

Porteiro — 2

Auxiliar de manutenção predial — 2

Auxiliar de limpeza — 3

Quarta-feira (20), 9h

Auxiliar de limpeza — 5





Agência FGTAS/Sine Cachoeirinha (Facilita Cachoeirinha – Shopping do Vale – Av. Flores da Cunha 4.001, 2° andar)

Terça-feira (19), 9h às 15h

Padeiro — 2

Atendente do setor fiambreria — 4

Repositor — 14

Fiscal de caixa — 11

Auxiliar de segurança (prevenção de perdas) — 9

Auxiliar de limpeza — 6

Atendente de padaria — 4

Empacotador — 7

Operador de caixa — 29

Ajudante de açougueiro — 6

Açougueiro — 4

Operador de perecíveis — 8





Agência FGTAS/Sine Alvorada (Rua Salgado Filho, 54)

Sexta-feira (22), 13h às 17h. 30 vagas distribuídas nas seguintes funções:

Auxiliar de açougue

Repositor de mercadorias

Empacotador

Operador de caixa





Agência FGTAS/Sine Guaíba (Rua Acre, 234)

Terça-feira (19), 9h

Auxiliar de produção — 10





Agência FGTAS/Sine São Leopoldo (Rua Independência, 490)

Terça-feira (19), 9h

Auxiliar de produção — 10





Agência FGTAS/Sine Taquara (Rua Guilherme Lahn, 1.476)

Quarta-feira (20), 13h



Operador de caixa — 3

Supridor — 1

Operador de perecíveis — 2

Auxiliar de limpeza — 2

Empacotador — 2

Quinta-feira (21), 13h



Gerente de loja — 1

Vendedor — 4

Auxiliar de expedição — 1

Caixa de loja — 1

Analista de crédito — 1

Sexta-feira (22), 13h

Auxiliar de mecânico industrial — 1





Agência FGTAS/Sine Dois Irmãos (Rua Novo Hamburgo, 1.079)

Quarta-feira (20), 8h às 12h. 100 vagas distribuídas nas seguintes funções:

Auxiliar de produção

Auxiliar de expedição

Auxiliar de estufas

Auxiliar de almoxarifado

Eletricista





Agência FGTAS/Sine Montenegro (Rua Olavo Bilac, 1.300)

Terça-feira (19), 9h

Abatedor de aves — 25

Quinta-feira (21), 8h30

Roçador — 1

Manutenção predial — 1





Agência FGTAS/Sine Veranópolis (Rua Alfredo Chaves, 300)

Terça-feira (19), 13h

Abatedor de animais (PcD) — 10

Auxiliar de linha de produção — 10





Agência FGTAS/Sine Garibaldi (Rua Buarque de Macedo, 3.562)

Terça-feira (19), 8h

Inspeção de qualidade — 4

Operador de incubadeira — 2

10h

Auxiliar de expedição — 2

Auxiliar de cozinha — 2

Auxiliar de produção — 5

Quarta-feira (20), 8h

Auxiliar de produção — 10

Auxiliar de limpeza — 2

10h

Auxiliar de produção — 5

Operador de painel de controle — 2

Trabalhador agropecuário — 4

Operador de caldeira — 2

Quinta-feira (21), 8h

Auxiliar de produção — 4

Sexta-feira (22), 8h



Inspetor de qualidade — 1

Almoxarife — 2

Montador — 1

Operador de máquinas fixas, em geral — 1

Pintor industrial — 1





Agência FGTAS/Sine Carlos Barbosa (Rua Carlos Barbosa, 209)

Terça-feira (19), 8h30

Auxiliar de produção — 10

Auxiliar de produção PcD — 1

15h30

Agente de inspeção (qualidade) — 3

Assistente administrativo (aprendiz) — 1

Operador de ETA/ETE — 1

Mecânico de manutenção de máquinas industriais — 1

Quarta-feira (20), 13h30

Auxiliar de produção — 5

Analista de controladoria — 1

Quinta-feira (21), 13h30

Atendente de padaria — 1

Operador de caixa — 2





Agência FGTAS/Sine Caxias do Sul (Av. Bento Gonçalves, 1.901)

Quinta-feira (21), 8h

Mecânico de ar-condicionado e refrigeração — 1

8h30



Ajudante de carga e descarga de mercadoria PcD 4h — 3

Motorista carreteiro — 2

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 8h — 4

Ajudante de motorista — 4

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 8h — 10

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 4h — 5

Sexta-feira (22), 8h30

Auxiliar de linha de produção — 15





Agência FGTAS/Sine Bento Gonçalves (Rua Marechal Floriano, 142)

Terça-feira (19), 9h30



Operador de estação tratamento de resíduos —

Repositor — 10

Açougue — 1

Auxiliar de limpeza — 2

Balconista — 2

Empacotador — 2

Quarta-feira (20), 13h

Auxiliar de limpeza — 4

Operador de estação tratamento de resíduos — 1





Agência FGTAS/Sine Venâncio Aires (Rua Tiradentes, 1.060)

Terça-feira (19), 8h30

Trabalhador polivalente na confecção de calçados — 10

10h

Auxiliar de produção — 10

13h30

Auxiliar de produção — 10

Quarta-feira (20), 13h30

Abatedor de aves — 10

Quinta-feira (21), 8h30

Abatedor — 10

Sexta-feira (22), 9h

Trabalhador polivalente na confecção de calçados — 10





Agência FGTAS/Sine Soledade (Av. Marechal Floriano Peixoto, 446)

Terça-feira (19), 10h

Repositor de mercadorias PCD — 4

Quinta-feira (21), 14h

Motorista de caminhão basculante — 3





Agência FGTAS/Sine Vera Cruz (Rua Ipiranga, 648)

Terça-feira (19), 13h às 17h. 40 vagas distribuídas nas seguintes funções

Auxiliar de almoxarifado

Auxiliar de produção

Conferente

Operador de empilhadeira