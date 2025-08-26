Quer trabalho? Confira 3 mil oportunidades de emprego disponíveis no RS

São vagas efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD). Marcelo Camargo / Agência Brasil

Um levantamento feito por Zero Hora junto ao FGTAS/Sine encontrou 3.008 vagas abertas nesta semana (há oportunidades com entrevistas agendadas e outras em que o candidato deve procurar a agência correspondente, veja abaixo). As opções são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas principalmente entre municípios da Região Metropolitana e do Litoral Norte. São efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).

Como se candidatar

A FGTAS orienta a procurar as agências, cujos telefones e e-mails estão no site da fundação. É preciso apresentar carteira de trabalho ou identidade. Candidatos também podem concorrer via aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Algumas vagas só ficam disponíveis para quem se enquadra nas exigências. A compatibilidade do perfil profissional do trabalhador com o perfil das vagas abertas é avaliada no momento do encaminhamento para a entrevista de emprego. As vagas são atualizadas diariamente.

Vagas com entrevistas agendadas

Confira a seguir datas e cargos disponíveis em entrevistas de emprego que serão realizadas nesta semana em agências de todo o Estado. Interessados em se candidatar às vagas devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto.

A relação de endereços das unidades está disponível no site: fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.

Agência FGTAS/Sine Porto Alegre Zona Norte (Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132)

Quinta-feira (28), 9h

Ação PCD – vagas exclusivas para PCD

Auxiliar de limpeza — 2

Balconista — 5

Repositor de mercadorias — 5

Empacotador a mão — 5





Agência FGTAS/Sine Gravataí (Rua João Maria da Fonseca, 529)

Terça a quinta-feira (26 a 28), 9h

Auxiliar de loja — 6





Agência FGTAS/Sine Viamão (Rodovia Tapir Rocha, 2.005 – Parada 36) Quinta-feira (28), 10h

Ação PCD – vagas exclusivas para PCD

Vagas: atendente de loja, operador de loja, ajudante de açougueiro, auxiliar de limpeza, auxiliar de segurança, balconista, operador de caixa e repositor





Agência FGTAS/Sine São Leopoldo (Rua Independência, 490)

Terça-feira (26), 9h

Auxiliar de produção — 10

Quinta-feira (28), 9h

Ação PCD – vagas exclusivas para PCD

Empacotador — 1

Fiambreiro — 1

Repositor — 11

Auxiliar de loja — 5





Agência FGTAS/Sine Lajeado (Rua Júlio de Castilhos, 478)

Terça-feira (26), 8h30 às 13h30

Separador de mercadoria — 10

Quarta-feira (27), 9h às 10h

Operador de venda — 10





Agência FGTAS/Sine Encantado (Av. Monsenhor Scalabrini, 1.047)

Terça-feira (26), 9h às 11h

Auxiliar de produção — 5

Quinta-feira (28), 9h às 11h

Auxiliar de produção — 5





Agência FGTAS/Sine Montenegro (Rua Olavo Bilac, 1.300) Terça-feira (26), 9h

Abatedor de aves — 5

Quarta-feira (27), 8h30

Auxiliar de linha de produção

Quinta-feira (28), 8h30

Auxiliar de linha de produção — 2





Agência FGTAS/Sine Veranópolis (Rua Alfredo Chaves, 300)

Terça-feira (26), 13h30

Ajudante de pintor — 2

Auxiliar de expedição — 3

Auxiliar de linha de produção — 2

Auxiliar de pedreiro — 2

Borracheiro — 1





Agência FGTAS/Sine Garibaldi (Rua Buarque de Macedo, 3.562)

Terça-feira (26), 8h

Inspeção de qualidade — 4

Operador de incubadeira — 2

Terça-feira (26), 10h

Auxiliar de produção — 5

Quarta-feira (27), 8h

Auxiliar de produção — 10

Auxiliar de limpeza — 2

Quarta-feira (27), 10h

Auxiliar de produção — 4

Quinta-feira (28), 8h

Auxiliar de produção — 4

Quinta-feira (28), 10h

Auxiliar de produção — 5

Operador de painel de controle — 2

Trabalhador agropecuário — 4

Operador de caldeira — 2

Sexta-feira (29), 8h

Inspetor de qualidade — 1

Almoxarife — 2

Montador — 1

Operador de máquinas fixas, em geral — 1

Pintor industrial — 1





Agência FGTAS/Sine Carlos Barbosa (Rua Carlos Barbosa, 209)

Terça-feira (26), 8h30

Auxiliar de produção — 10

Auxiliar de produção PcD — 1

Terça-feira (26), 15h30

Agente de inspeção (qualidade) — 3

Assistente administrativo (aprendiz) — 1

Operador de ETA/ETE — 1

Mecânico de manutenção de máquinas industriais — 1

Quarta-feira (27), 13h30

Auxiliar de produção — 5

Analista de controladoria — 1





Agência FGTAS/Sine Caxias do Sul (Av. Bento Gonçalves, 1.901)

Quinta-feira (28), 8h30

Ajudante de motorista — 6

Motorista entregador — 4

Ajudante de carga e descarga de mercadoria - PCD 4h — 3

Ajudante de carga e descarga de mercadoria - PCD 8h — 4

Motorista carreteiro — 2

Motorista de caminhão — 2

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 8h — 12

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 4h — 5

Quinta-feira (28), 13h30

Operador de processo de produção — 20

Operador de processo de produção PCD — 2

Quinta-feira (28), 14h

Repositor — 10

Operador de caixa — 5





Agência FGTAS/Sine Bento Gonçalves (Rua Marechal Floriano, 142)

Terça-feira (26), 9h30

Operador de estação de tratamento de resíduos — 3

Quarta-feira (27), 13h

Auxiliar de limpeza — 4

Operador estação tratamento de resíduos — 1

Quinta-feira (28), 8h

Ação PCD – vagas exclusivas para PCD

Técnico de enfermagem — 55

Enfermeiro — 15

Auxiliar de limpeza — 25

Auxiliar de lavanderia — 3

Auxiliar de cozinha — 1

Sexta-feira (29), 8h30

Operador de estação de caixa — 3





Agência FGTAS/Sine Três de Maio (Rua Padre Cacique, 1.136)

Quinta-feira (28), 8h30

Auxiliar de produção — 2





Agência FGTAS/Sine Passo Fundo (Av. Brasil Leste, 631)

Quinta-feira (28), 8h às 16h

Ação PCD – vagas exclusivas para PCD

Atendente de loja — 17

Vendedor — 1

Auxiliar de depósito — 1

Auxiliar de produção — 10

Sexta-feira (29), 9h às 15h

Técnico de enfermagem —

Fonoaudiólogo — 4

Terapeuta ocupacional — 1





Agência FGTAS/Sine Venâncio Aires (Rua Tiradentes, 1.060)

Terça-feira (26), 8h30

Trabalhador polivalente na confecção de calçados — 10

Terça-feira (26), 13h30

Auxiliar de produção — 10

Quarta-feira (27), 8h30

Operador de supermercado — 10

Quarta-feira (27), 13h30

Auxiliar de produção — 10

Abatedor de frango — 10

Quinta-feira (28), 8h30

Abatedor — 10

Quinta-feira (28), 13h30

Auxiliar de loja PCD — 4

Sexta-feira (29), 9h

Trabalhador polivalente na confecção de calçados — 10