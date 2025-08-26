Quer trabalho? Confira 3 mil oportunidades de emprego disponíveis no RS

Um levantamento feito por Zero Hora junto ao FGTAS/Sine encontrou 3.008 vagas abertas nesta semana (há oportunidades com entrevistas agendadas e outras em que o candidato deve procurar a agência correspondente, veja abaixo). As opções são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas principalmente entre municípios da Região Metropolitana e do Litoral Norte. São efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).
Como se candidatar
A FGTAS orienta a procurar as agências, cujos telefones e e-mails estão no site da fundação. É preciso apresentar carteira de trabalho ou identidade. Candidatos também podem concorrer via aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.
Algumas vagas só ficam disponíveis para quem se enquadra nas exigências. A compatibilidade do perfil profissional do trabalhador com o perfil das vagas abertas é avaliada no momento do encaminhamento para a entrevista de emprego. As vagas são atualizadas diariamente.
Vagas com entrevistas agendadas
Confira a seguir datas e cargos disponíveis em entrevistas de emprego que serão realizadas nesta semana em agências de todo o Estado. Interessados em se candidatar às vagas devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto.
A relação de endereços das unidades está disponível no site: fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.
Agência FGTAS/Sine Porto Alegre Zona Norte (Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132)
Quinta-feira (28), 9h
Ação PCD – vagas exclusivas para PCD
- Auxiliar de limpeza — 2
- Balconista — 5
- Repositor de mercadorias — 5
- Empacotador a mão — 5
Agência FGTAS/Sine Gravataí (Rua João Maria da Fonseca, 529)
Terça a quinta-feira (26 a 28), 9h
- Auxiliar de loja — 6
Agência FGTAS/Sine Viamão (Rodovia Tapir Rocha, 2.005 – Parada 36) Quinta-feira (28), 10h
- Ação PCD – vagas exclusivas para PCD
Vagas: atendente de loja, operador de loja, ajudante de açougueiro, auxiliar de limpeza, auxiliar de segurança, balconista, operador de caixa e repositor
Agência FGTAS/Sine São Leopoldo (Rua Independência, 490)
Terça-feira (26), 9h
- Auxiliar de produção — 10
Quinta-feira (28), 9h
- Ação PCD – vagas exclusivas para PCD
- Empacotador — 1
- Fiambreiro — 1
- Repositor — 11
- Auxiliar de loja — 5
Agência FGTAS/Sine Lajeado (Rua Júlio de Castilhos, 478)
Terça-feira (26), 8h30 às 13h30
- Separador de mercadoria — 10
Quarta-feira (27), 9h às 10h
- Operador de venda — 10
Agência FGTAS/Sine Encantado (Av. Monsenhor Scalabrini, 1.047)
Terça-feira (26), 9h às 11h
- Auxiliar de produção — 5
Quinta-feira (28), 9h às 11h
- Auxiliar de produção — 5
Agência FGTAS/Sine Montenegro (Rua Olavo Bilac, 1.300) Terça-feira (26), 9h
- Abatedor de aves — 5
Quarta-feira (27), 8h30
- Auxiliar de linha de produção
Quinta-feira (28), 8h30
- Auxiliar de linha de produção — 2
Agência FGTAS/Sine Veranópolis (Rua Alfredo Chaves, 300)
Terça-feira (26), 13h30
- Ajudante de pintor — 2
- Auxiliar de expedição — 3
- Auxiliar de linha de produção — 2
- Auxiliar de pedreiro — 2
- Borracheiro — 1
Agência FGTAS/Sine Garibaldi (Rua Buarque de Macedo, 3.562)
Terça-feira (26), 8h
- Inspeção de qualidade — 4
- Operador de incubadeira — 2
Terça-feira (26), 10h
- Auxiliar de produção — 5
Quarta-feira (27), 8h
- Auxiliar de produção — 10
- Auxiliar de limpeza — 2
Quarta-feira (27), 10h
- Auxiliar de produção — 4
Quinta-feira (28), 8h
- Auxiliar de produção — 4
Quinta-feira (28), 10h
- Auxiliar de produção — 5
- Operador de painel de controle — 2
- Trabalhador agropecuário — 4
- Operador de caldeira — 2
Sexta-feira (29), 8h
- Inspetor de qualidade — 1
- Almoxarife — 2
- Montador — 1
- Operador de máquinas fixas, em geral — 1
- Pintor industrial — 1
Agência FGTAS/Sine Carlos Barbosa (Rua Carlos Barbosa, 209)
Terça-feira (26), 8h30
- Auxiliar de produção — 10
- Auxiliar de produção PcD — 1
Terça-feira (26), 15h30
- Agente de inspeção (qualidade) — 3
- Assistente administrativo (aprendiz) — 1
- Operador de ETA/ETE — 1
- Mecânico de manutenção de máquinas industriais — 1
Quarta-feira (27), 13h30
- Auxiliar de produção — 5
- Analista de controladoria — 1
Agência FGTAS/Sine Caxias do Sul (Av. Bento Gonçalves, 1.901)
Quinta-feira (28), 8h30
- Ajudante de motorista — 6
- Motorista entregador — 4
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria - PCD 4h — 3
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria - PCD 8h — 4
- Motorista carreteiro — 2
- Motorista de caminhão — 2
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 8h — 12
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria 4h — 5
Quinta-feira (28), 13h30
- Operador de processo de produção — 20
- Operador de processo de produção PCD — 2
Quinta-feira (28), 14h
- Repositor — 10
- Operador de caixa — 5
Agência FGTAS/Sine Bento Gonçalves (Rua Marechal Floriano, 142)
Terça-feira (26), 9h30
- Operador de estação de tratamento de resíduos — 3
Quarta-feira (27), 13h
- Auxiliar de limpeza — 4
- Operador estação tratamento de resíduos — 1
Quinta-feira (28), 8h
- Ação PCD – vagas exclusivas para PCD
- Técnico de enfermagem — 55
- Enfermeiro — 15
- Auxiliar de limpeza — 25
- Auxiliar de lavanderia — 3
- Auxiliar de cozinha — 1
Sexta-feira (29), 8h30
- Operador de estação de caixa — 3
Agência FGTAS/Sine Três de Maio (Rua Padre Cacique, 1.136)
Quinta-feira (28), 8h30
- Auxiliar de produção — 2
Agência FGTAS/Sine Passo Fundo (Av. Brasil Leste, 631)
Quinta-feira (28), 8h às 16h
- Ação PCD – vagas exclusivas para PCD
- Atendente de loja — 17
- Vendedor — 1
- Auxiliar de depósito — 1
- Auxiliar de produção — 10
Sexta-feira (29), 9h às 15h
- Técnico de enfermagem —
- Fonoaudiólogo — 4
- Terapeuta ocupacional — 1
Agência FGTAS/Sine Venâncio Aires (Rua Tiradentes, 1.060)
Terça-feira (26), 8h30
- Trabalhador polivalente na confecção de calçados — 10
Terça-feira (26), 13h30
- Auxiliar de produção — 10
Quarta-feira (27), 8h30
- Operador de supermercado — 10
Quarta-feira (27), 13h30
- Auxiliar de produção — 10
- Abatedor de frango — 10
Quinta-feira (28), 8h30
- Abatedor — 10
Quinta-feira (28), 13h30
- Auxiliar de loja PCD — 4
Sexta-feira (29), 9h
- Trabalhador polivalente na confecção de calçados — 10