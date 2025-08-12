Quer trabalho? Confira 3 mil oportunidades de emprego disponíveis no RS

São vagas efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD). Marcelo Camargo / Agência Brasil

Um levantamento feito por Zero Hora junto ao FGTAS/Sine encontrou 3.052 vagas abertas nesta semana (há oportunidades com entrevistas agendadas e outras em que o candidato deve procurar a agência correspondente, veja abaixo). As opções são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas principalmente entre municípios da Região Metropolitana e do Litoral Norte. São efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).

Como se candidatar

A FGTAS orienta a procurar as agências, cujos telefones e e-mails estão no site da fundação. É preciso apresentar carteira de trabalho ou identidade. Candidatos também podem concorrer via aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Algumas vagas só ficam disponíveis para quem se enquadra nas exigências. A compatibilidade do perfil profissional do trabalhador com o perfil das vagas abertas é avaliada no momento do encaminhamento para a entrevista de emprego. As vagas são atualizadas diariamente.

Vagas com entrevistas agendadas

Confira a seguir datas e cargos disponíveis em entrevistas de emprego que serão realizadas nesta semana em agências de todo o Estado. Interessados em se candidatar às vagas devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto.

A relação de endereços das unidades está disponível no site: fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.

Agência FGTAS/Sine e Shopping TOTAL – Porto Alegre

Quinta e sexta-feira (14 e 15), 9h às 16h

Ação Jovem – Semana Estadual da Juventude e 1ª Feira Setorial – Modalidade Comércio — +150 vagas (mais de 5 empresas)

Agência FGTAS/Sine Porto Alegre Zona Norte (Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132)

Sexta-feira (15)

Balconista — 5

Operador de caixa — 10

Empacotador — 5

Operador de caixa — 4

Repositor em supermercado — 4

Empacotador — 2

Conferente de logística — 2

Operador de empilhadeira — 2

Nutricionista — 1

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica — 1

Fiscal de prevenção e perdas — 2

Agência FGTAS/Sine Guaíba (Rua Acre, 234)

Quinta-feira (14), 9h

Operador de caixa — 5

Empacotador — 5

Auxiliar de segurança — 5

Balconista — 5

Agência FGTAS/Sine São Leopoldo (Rua Independência, 490)

Terça-feira (12), 9h

Auxiliar de produção — 10

Terça-feira (12), 10h

Operador de caixa — 2

Auxiliar de cozinha — 2

Garçom — 3

Auxiliar de pizzaiolo — 2

Pizzaiolo — 1

Sushiman — 1

Quarta-feira (13), 9h

Auxiliar de limpeza — 1

Ajudante de carga — 8

Agência FGTAS/Sine Taquara (Rua Guilherme Lahn, 1.476)

Terça-feira (12), 8h

Serviços gerais na confecção de calçados — 25

Sexta-feira (15), 8h

Ação Jovem — +20 vagas (3 empresas)

Agência FGTAS/Sine Montenegro (Rua Olavo Bilac, 1.300)

Terça-feira (12), 9h

Abatedor de aves — 20

Quarta-feira (13), 8h30

Auxiliar de linha de produção — 5

Sexta-feira (15), 8h

Ação Jovem — presença de 7 empresas realizando entrevistas

Agência FGTAS/Sine Nova Santa Rita (Rua Waldemar Vicente da Costa, 130)

Sexta-feira (15), 8h às 11h e 13h às 16h

Ação Jovem — 10 vagas (diversas funções administrativas)

Agência FGTAS/Sine São Sebastião do Caí (Rua Marechal Floriano Peixoto, 426)

Quarta-feira (13), 9h

Magarefe — 4

Auxiliar de cozinha — 1

Agência FGTAS/Sine Garibaldi (Rua Buarque de Macedo, 3.562)

Terça-feira (12), 8h

Inspeção de qualidade — 5

Operador de incubadeira — 2

Quarta-feira (13), 8h

Auxiliar de produção — 10

Auxiliar de limpeza — 2

Quinta-feira (14), 8h

Auxiliar de produção — 4

Sexta-feira (15), 8h

Inspetor de qualidade — 1

Almoxarife — 2

Montador — 1

Operador de máquinas fixas, em geral — 1

Pintor industrial — 1

Agência FGTAS/Sine Carlos Barbosa (Rua Carlos Barbosa, 209)

Terça-feira (12), 8h30

Auxiliar de produção — 10

Auxiliar de produção (PcD) — 1

Terça-feira (12), 15h30

Agente de inspeção (qualidade) — 3

Assistente administrativo (aprendiz) — 1

Operador de ETA/ETE — 1

Mecânico de manutenção de máquinas industriais — 1

Quarta-feira (13), 8h30

Auxiliar de produção — 5

Analista de controladoria — 1

Quarta-feira (13), 13h30

Auxiliar de produção — 5

Analista de controladoria — 1

Quinta-feira (14), 9h

Auxiliar de limpeza — 1

Balconista — 1

Caixa de supermercado — 1

Repositor de mercadorias — 1

Quinta-feira (14), 13h30

Atendente de padaria — 1

Operador de caixa — 2

Agência FGTAS/Sine Caxias do Sul (Av. Bento Gonçalves, 1.901)

Quinta-feira (14), 8h30

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (PcD) — 7

Motorista entregador — 2

Motorista carreteiro — 3

Ajudante de carga e descarga de mercadoria — 12

Ajudante de motorista — 3

Sexta-feira (15), 8h

Empacotador — 10

Operador de caixa — 10

Sexta-feira (15), 8h30

Auxiliar de linha de produção — 15

Agência FGTAS/Sine Bento Gonçalves (Rua Marechal Floriano, 142)



Terça-feira (12), 8h30

Auxiliar de limpeza — 2

Auxiliar de cozinha — 2

Auxiliar de expedição — 2

Terça-feira (12), 9h30

Operador de processo de produção — 8

Terça-feira (12), 13h30

Auxiliar de limpeza — 10

Agência FGTAS/Sine Ijuí (Rua Ernesto Alves, 229)

Quarta-feira (13), 9h

Auxiliar de limpeza — 3

Agência FGTAS/Sine Passo Fundo (Av. Brasil Leste, 631)

Quarta-feira (13), 10h

Auxiliar de estoque — 2

Auxiliar de padeiro — 1

Empacotador — 2

Operador de caixa — 2

Sexta-feira (15), 8h às 16h — Ação Jovem

Estágio — 92

Jovem Aprendiz — 19

Agência FGTAS/Sine Venâncio Aires (Rua Tiradentes, 1.060)

Terça-feira (12), 8h30

Trabalhador polivalente na confecção de calçados — 10

Terça-feira (12), 13h30

Auxiliar de confeitaria — 1

Caixa — 2

Empacotador — 3

Repositor — 3

Quarta-feira (13), 8h30

Auxiliar de produção — 10

Quarta-feira (13), 13h30

Abatedor de aves — 10

Quinta-feira (14), 8h30

Operador de produção — 50

Quinta-feira (14), 13h30

Abatedor — 10

Sexta-feira (15), 9h

Trabalhador polivalente na confecção de calçados — 10

Agência FGTAS/Sine Pelotas (Rua General Osório, 602)

Quinta-feira (14), 9h

Operador de motosserra — 4

Agência FGTAS/Sine Erechim (Rua Itália, 299)

Quarta-feira (13), 13h30 às 16h

Operador de produção (trabalhar em Sananduva) — 20