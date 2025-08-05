Quer trabalho? Confira 2,6 mil oportunidades de emprego disponíveis no RS

Um levantamento feito por Zero Hora junto ao FGTAS/Sine encontrou 2.675 vagas abertas nesta semana (há oportunidades com entrevistas agendadas e outras em que o candidato deve procurar a agência correspondente, veja abaixo). As opções são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas principalmente entre municípios da Região Metropolitana e do Litoral Norte. São efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).
Como se candidatar
A FGTAS orienta a procurar as agências, cujos telefones e e-mails estão no site da fundação. É preciso apresentar carteira de trabalho ou identidade. Candidatos também podem concorrer via aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.
Algumas vagas só ficam disponíveis para quem se enquadra nas exigências. A compatibilidade do perfil profissional do trabalhador com o perfil das vagas abertas é avaliada no momento do encaminhamento para a entrevista de emprego. As vagas são atualizadas diariamente.
Vagas com entrevistas agendadas
Confira a seguir datas e cargos disponíveis em entrevistas de emprego que serão realizadas nesta semana em agências de todo o Estado. Interessados em se candidatar às vagas devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto.
A relação de endereços das unidades está disponível no site: fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.
Agência FGTAS/Sine Viamão (Rodovia Tapir Rocha, 2.005 – Parada 36)
Terça-feira (05) e quarta-feira (06), 8h
- Operador de caixa — 8
- Operador de empilhadeira — 1
- Repositor — 5
Agência FGTAS/Sine Gravataí (Rua João Maria da Fonseca, 529)
Quinta-feira (07), 9h
- Auxiliar de expedição — 2
Agência FGTAS/Sine Novo Hamburgo (Rua Tamandaré, 221)
Terça-feira (05), 8h30
- Auxiliar de linha de produção — 10
Terça-feira (05), 12h
- Auxiliar de cozinha — 2
- Garçom — 2
- Auxiliar de limpeza — 1
Agência FGTAS/Sine Guaíba (Rua Acre, 234)
Quarta-feira (06), 9h
- Servente de obras — 1
Agência FGTAS/Sine Montenegro (Rua Olavo Bilac, 1300)
Terça-feira (05), 9h
- Abatedor de aves — 10
Agência FGTAS/Sine Taquara (Rua Guilherme Lahn, 1.476)
Terça-feira (05), 8h
- Serviços gerais na confecção de calçados — 25
Agência FGTAS/Sine São Sebastião do Caí (Rua Marechal Floriano Peixoto, 426)
Quinta-feira (07), 14h30
- Caseiro — 1
Agência FGTAS/Sine Garibaldi (Rua Buarque de Macedo, 3.562)
Terça-feira (05), 8h
- Inspeção de qualidade — 5
- Operador de incubadeira — 2
Terça-feira (05), 10h
- Auxiliar de produção — 2
Quarta-feira (06), 10h
- Auxiliar de cozinha — 3
- Auxiliar de produção — 5
- Auxiliar de expedição — 2
Agência FGTAS/Sine Carlos Barbosa (Rua Carlos Barbosa, 209)
Terça-feira (05), 8h30
- Auxiliar de produção — 10
Quarta-feira (06), 8h30
- Agente de inspeção (qualidade) — 3
- Auxiliar de armazenamento — 2
Quarta-feira (06), 13h30
- Auxiliar de produção — 5
- Analista de cargos e salários — 1
- Analista de controladoria — 1
Agência FGTAS/Sine Caxias do Sul (Av. Bento Gonçalves, 1.901)
Quinta-feira (07), 8h30
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria PCD — 7
- Motorista entregador — 2
- Motorista carreteiro — 3
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria — 12
Sexta-feira (08), 8h30
- Auxiliar de linha de produção — 15
Sexta-feira (08), 13h
- Operador de caixa — 5
Agência FGTAS/Sine Veranópolis (Rua Alfredo Chaves, 300)
Terça-feira (05), 13h30
- Abatedor de animais – PCD — 10
- Auxiliar de linha de produção — 10
- Agência FGTAS/Sine Bento Gonçalves (Rua Marechal Floriano, 142)
Terça-feira (05), 9h
- Operador de processo de produção — 8
- Auxiliar de limpeza — 1
- Agente de inspeção — 10
- Carregador — 1
Terça-feira (05), 9h30
- Motorista — 1
- Operador de caixa — 4
- Repositor — 2
- Açougueiro — 1
- Auxiliar de limpeza — 2
- Balconista — 5
- Empacotador — 3
Quinta-feira (07), 8h
- Auxiliar de limpeza — 2
- Auxiliar de produção — 4
- Inspetor de qualidade — 2
Agência FGTAS/Sine Lajeado (Rua Júlio de Castilhos, 478)
Terça-feira (05), 8h às 11
- Auxiliar de produção — 20
Quarta-feira (06), 8h30 às 11h
- Atendente de supermercado — 10
Agência FGTAS/Sine Encantado (Av. Monsenhor Scalabrini, 1.047)
Terça-feira (05), 8h às 12h
- Produção — 20
- Operador de máquinas — 10
Agência FGTAS/Sine Três de Maio (Rua Padre Cacique, 1.136)
Terça-feira (05), 8h
- Auxiliar de limpeza — 1
- Chefe de limpeza — 1
Agência FGTAS/Sine Santa Maria (Rua Silva Jardim, 1.994)
Quarta-feira (06), 13h30
- Fiscal de loja — 1
Agência FGTAS/Sine Venâncio Aires (Rua Tiradentes, 1.060)
Terça-feira (05), 8h30
- Auxiliar de produção — 10
Terça-feira (05), 13h30
- Auxiliar de produção — 10
Quarta-feira (06), 13h30
- Abatedor de aves — 10
Quinta-feira (07), 13h30
- Abatedor — 10
Sexta-feira (08), 8h30
- Auxiliar de produção — 10
Agência FGTAS/Sine Soledade (Av. Marechal Floriano Peixoto, 446) Quarta-feira (06), 10h
- Ajudante de produção — 20
- Borracheiro — 1
- Lavador de veículos (leves, grandes e máquinas) — 1
- Lubrificador — 3
- Mecânico linha pesada — 4
- Motorista de caminhão comboio — 1
- Operador de mini carregadeira — 1
- Carpinteiro — 10