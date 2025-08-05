Quer trabalho? Confira 2,6 mil oportunidades de emprego disponíveis no RS

São vagas efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD). Marcelo Camargo / Agência Brasil

Um levantamento feito por Zero Hora junto ao FGTAS/Sine encontrou 2.675 vagas abertas nesta semana (há oportunidades com entrevistas agendadas e outras em que o candidato deve procurar a agência correspondente, veja abaixo). As opções são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas principalmente entre municípios da Região Metropolitana e do Litoral Norte. São efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).

Como se candidatar

A FGTAS orienta a procurar as agências, cujos telefones e e-mails estão no site da fundação. É preciso apresentar carteira de trabalho ou identidade. Candidatos também podem concorrer via aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Algumas vagas só ficam disponíveis para quem se enquadra nas exigências. A compatibilidade do perfil profissional do trabalhador com o perfil das vagas abertas é avaliada no momento do encaminhamento para a entrevista de emprego. As vagas são atualizadas diariamente.

Vagas com entrevistas agendadas

Confira a seguir datas e cargos disponíveis em entrevistas de emprego que serão realizadas nesta semana em agências de todo o Estado. Interessados em se candidatar às vagas devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto.

A relação de endereços das unidades está disponível no site: fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.

Agência FGTAS/Sine Viamão (Rodovia Tapir Rocha, 2.005 – Parada 36)

Terça-feira (05) e quarta-feira (06), 8h

Operador de caixa — 8

Operador de empilhadeira — 1

Repositor — 5





Agência FGTAS/Sine Gravataí (Rua João Maria da Fonseca, 529)

Quinta-feira (07), 9h

Auxiliar de expedição — 2





Agência FGTAS/Sine Novo Hamburgo (Rua Tamandaré, 221)

Terça-feira (05), 8h30

Auxiliar de linha de produção — 10

Terça-feira (05), 12h

Auxiliar de cozinha — 2

Garçom — 2

Auxiliar de limpeza — 1



Agência FGTAS/Sine Guaíba (Rua Acre, 234)

Quarta-feira (06), 9h

Servente de obras — 1





Agência FGTAS/Sine Montenegro (Rua Olavo Bilac, 1300)

Terça-feira (05), 9h

Abatedor de aves — 10





Agência FGTAS/Sine Taquara (Rua Guilherme Lahn, 1.476)

Terça-feira (05), 8h

Serviços gerais na confecção de calçados — 25





Agência FGTAS/Sine São Sebastião do Caí (Rua Marechal Floriano Peixoto, 426)

Quinta-feira (07), 14h30

Caseiro — 1



Agência FGTAS/Sine Garibaldi (Rua Buarque de Macedo, 3.562)

Terça-feira (05), 8h

Inspeção de qualidade — 5

Operador de incubadeira — 2

Terça-feira (05), 10h

Auxiliar de produção — 2

Quarta-feira (06), 10h

Auxiliar de cozinha — 3

Auxiliar de produção — 5

Auxiliar de expedição — 2





Agência FGTAS/Sine Carlos Barbosa (Rua Carlos Barbosa, 209)

Terça-feira (05), 8h30

Auxiliar de produção — 10

Quarta-feira (06), 8h30

Agente de inspeção (qualidade) — 3

Auxiliar de armazenamento — 2

Quarta-feira (06), 13h30

Auxiliar de produção — 5

Analista de cargos e salários — 1

Analista de controladoria — 1



Agência FGTAS/Sine Caxias do Sul (Av. Bento Gonçalves, 1.901)

Quinta-feira (07), 8h30

Ajudante de carga e descarga de mercadoria PCD — 7

Motorista entregador — 2

Motorista carreteiro — 3

Ajudante de carga e descarga de mercadoria — 12

Sexta-feira (08), 8h30

Auxiliar de linha de produção — 15

Sexta-feira (08), 13h

Operador de caixa — 5





Agência FGTAS/Sine Veranópolis (Rua Alfredo Chaves, 300)

Terça-feira (05), 13h30

Abatedor de animais – PCD — 10

Auxiliar de linha de produção — 10



Agência FGTAS/Sine Bento Gonçalves (Rua Marechal Floriano, 142)

Terça-feira (05), 9h

Operador de processo de produção — 8

Auxiliar de limpeza — 1

Agente de inspeção — 10

Carregador — 1

Terça-feira (05), 9h30

Motorista — 1

Operador de caixa — 4

Repositor — 2

Açougueiro — 1

Auxiliar de limpeza — 2

Balconista — 5

Empacotador — 3

Quinta-feira (07), 8h

Auxiliar de limpeza — 2

Auxiliar de produção — 4

Inspetor de qualidade — 2





Agência FGTAS/Sine Lajeado (Rua Júlio de Castilhos, 478)

Terça-feira (05), 8h às 11

Auxiliar de produção — 20

Quarta-feira (06), 8h30 às 11h

- Atendente de supermercado — 10





Agência FGTAS/Sine Encantado (Av. Monsenhor Scalabrini, 1.047)

Terça-feira (05), 8h às 12h

Produção — 20

Operador de máquinas — 10





Agência FGTAS/Sine Três de Maio (Rua Padre Cacique, 1.136)

Terça-feira (05), 8h

Auxiliar de limpeza — 1

Chefe de limpeza — 1





Agência FGTAS/Sine Santa Maria (Rua Silva Jardim, 1.994)

Quarta-feira (06), 13h30

Fiscal de loja — 1





Agência FGTAS/Sine Venâncio Aires (Rua Tiradentes, 1.060)

Terça-feira (05), 8h30

Auxiliar de produção — 10

Terça-feira (05), 13h30

Auxiliar de produção — 10

Quarta-feira (06), 13h30

Abatedor de aves — 10

Quinta-feira (07), 13h30

Abatedor — 10

Sexta-feira (08), 8h30

Auxiliar de produção — 10



Agência FGTAS/Sine Soledade (Av. Marechal Floriano Peixoto, 446) Quarta-feira (06), 10h

Ajudante de produção — 20

Borracheiro — 1

Lavador de veículos (leves, grandes e máquinas) — 1

Lubrificador — 3

Mecânico linha pesada — 4

Motorista de caminhão comboio — 1

Operador de mini carregadeira — 1

Carpinteiro — 10