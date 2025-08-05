Quer emprego? Veja 2,5 mil vagas abertas na Grande Porto Alegre

Um levantamento feito por Zero Hora em cidades da região metropolitana de Porto Alegre encontrou 2.151 vagas em aberto nesta semana (veja abaixo). As opções são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas principalmente entre municípios da Região Metropolitana. São efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).
Primer RH - 233 vagas
Como se candidatar
Cadastre-se aqui.
Banco de Oportunidades de Canoas - 722 vagas
Como se candidatar
Cadastre-se aqui.
Sine Municipal de Porto Alegre - 1.196 vagas
Como se candidatar
O atendimento presencial ocorre em quatro subprefeituras (ver abaixo).
Segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h:
Subprefeitura Norte
/// Rua Afonso Paulo Feijó, 220, bairro Sarandi.
Subprefeitura Nordeste
/// Rua Irmão Ildefonso Luiz, 240, bairro Mario Quintana - Parque Chico Mendes.
Subprefeitura Cruzeiro
/// Rua Mariano de Mattos, 889, bairro Santa Teresa.
Subprefeitura Restinga
/// Rua Rubem Pereira Torely, 333, bairro Restinga.
Subprefeitura Humaitá/Navegantes
/// Avenida Cairú, 721, bairro Navegantes - terminal de ônibus.