"Coisas melhores estão por vir": ação do Sine em albergue oferece chance de emprego para pessoas em situação de rua

Ação do Sine em albergue de Porto Alegre oferece chance de emprego para pessoas em situação de rua. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Quando a noite cai e a lua sobe no céu, os trabalhos começam no Ginásio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), no bairro Santana, em Porto Alegre. Pessoas em situação de rua encontram no local camas quentes, alimentação, chuveiros e, todas as sextas-feiras, possibilidades de emprego. Isso porque o Sistema Nacional de Empregos (Sine) da Capital realiza uma ação semanal para auxiliar no recrutamento dos abrigados.

Em uma mesa localizada no interior do ginásio, servidores realizam o registro daqueles que se interessam pela ação. Dados básicos e experiências prévias são dispostos em uma ficha, que será base para o cadastramento no sistema de vagas do Sine. Porém, é necessário que os abrigados se dirijam à sede localizada no centro da Capital durante a semana posterior para prosseguir com o encaminhamento para as oportunidades.

Chance de se reerguer

Paulo era auxiliar de produção e busca nova oportunidade. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Quando a reportagem esteve no albergue, no último dia 13, Paulo Darcy Rosa da Silva, 37 anos, era um dos que participavam da iniciativa. Ele frequenta o ginásio desde 29 de maio, quando a prefeitura abriu o espaço para acolher pessoas em situação de rua e seus pets.

Paulo trabalhava em Rio Grande e, posteriormente, em Torres, como auxiliar de produção. Contudo, depois de enfrentar problemas com álcool, foi parar na Capital.

Naquela sexta-feira, estava há quatro dias sem ingerir bebidas alcoólicas e buscava uma nova chance de emprego para se reerguer. Com um sorriso no rosto, destacou a importância da força de vontade:

— Tem que querer, e eu quero mudar. Por isso, quero me empregar. Semana que vem vou no Sine e vou conseguir.

Coisas melhores por vir

Michael de Araújo Silva, 48 anos, estava em busca de um emprego na área em que já é especialista: culinária. Vestindo o uniforme de um dos restaurantes em que trabalhou, o cozinheiro explicou o motivo de estar no albergue:

— Fiquei 23 anos casado, mas tomei um golpe da vida, e por isso estou na rua. Mas acredito que coisas melhores estão por vir.

Entre as "coisas melhores", ele espera que esteja uma vaga de emprego em cozinha. Michael aprendeu a cozinhar com sua avó, que era merendeira. Já trabalhou em diversos restaurantes e suas especialidades são comida brasileira, oriental e havaiana. No albergue, viu na ação do Sine uma esperança de recomeçar.

Gratidão em ajudar

Profissionais do Sine se emocionam com histórias de sucesso. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O sentimento de esperança não se aloja só no coração dos abrigados. Os trabalhadores do Sine que realizam a ação também se sentem gratos por poderem auxiliar nos recomeços profissionais. Karen Silva, gerente do Sine, já recebeu ligações que informaram contratações dos recrutados por ela no abrigo e diz que, nesses momentos, a emoção toma conta:

— Ouvimos muitas histórias e saber que conseguimos ajudar uma pessoa que seja já é muito gratificante.

Jorge Colares, outro responsável pela captação de vagas no local, concorda:

— A gente trabalha, mas também é humano. É difícil não se emocionar.

Contrariando estereótipos

De acordo com o secretário adjunto de Inclusão e Desenvolvimento Humano de Porto Alegre, Daniel Morethson, que acompanhava a ação, a maioria das pessoas que procuram o estande do Sine — contrariando estereótipos — não são usuárias de drogas. São pessoas que passaram por problemas financeiros e agora precisam de uma nova oportunidade.

Por isso, o trabalho busca criar um vínculo com os abrigados, para acompanhá-los durante a procura por um emprego, e tirá-los de uma situação de invisibilidade social.

— Nosso principal papel é acolher e identificar as pessoas para as vagas. Queremos criar o vínculo para tirá-los da vulnerabilidade. Também temos outras parcerias envolvidas para manter esse acompanhamento — afirma Morethson.

Uma dessas parcerias é com a Campanha do Agasalho, que fará a triagem e o encaminhamento de roupas para os abrigados começarem nas novas funções. Um mutirão de documentação com o Instituto-Geral de Perícias também será realizado em breve, já que muitos dos abrigados não têm documentos de identificação.