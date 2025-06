Agências da Região Metropolitana têm mais de 3,1 mil vagas de emprego abertas nesta semana

São vagas efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).

Um levantamento feito por Zero Hora em cidades da região metropolitana de Porto Alegre encontrou 3.116 vagas em aberto nesta semana (veja abaixo). As opções são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas principalmente entre municípios da Região Metropolitana. São efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).