Félix Zucco / Agencia RBS

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou nesta quarta-feira (20) o edital para o Vestibular 2026. São 4.023 vagas, distribuídas em 97 cursos.

As inscrições começam na segunda-feira (25) e vão até o dia 22 de setembro, no site oficial do concurso.

Para realizar o processo seletivo é necessário o pagamento de uma taxa, no valor de R$ 180. Aqueles que conseguiram isenção do pagamento devem realizar a inscrição normalmente.

As provas serão realizadas nos dias 29 e 30 de novembro, às 14h. O local será indicado individualmente no Portal do Candidato. No primeiro dia, sábado, serão aplicados os testes de Língua Portuguesa, Literatura em Língua Portuguesa, História, Geografia e Matemática. Já no segundo dia, domingo, será a vez de Língua Estrangeira Moderna, Física, Química, Biologia e Redação.

Confira a lista de leituras obrigatórias da prova de Literatura: