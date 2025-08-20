A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou nesta quarta-feira (20) o edital para o Vestibular 2026. São 4.023 vagas, distribuídas em 97 cursos.
As inscrições começam na segunda-feira (25) e vão até o dia 22 de setembro, no site oficial do concurso.
Para realizar o processo seletivo é necessário o pagamento de uma taxa, no valor de R$ 180. Aqueles que conseguiram isenção do pagamento devem realizar a inscrição normalmente.
As provas serão realizadas nos dias 29 e 30 de novembro, às 14h. O local será indicado individualmente no Portal do Candidato. No primeiro dia, sábado, serão aplicados os testes de Língua Portuguesa, Literatura em Língua Portuguesa, História, Geografia e Matemática. Já no segundo dia, domingo, será a vez de Língua Estrangeira Moderna, Física, Química, Biologia e Redação.
Confira a lista de leituras obrigatórias da prova de Literatura:
- Machado de Assis – Quincas Borba
- José de Alencar – O Demônio Familiar
- Virginia Woolf – Mrs. Dalloway
- Djaimilia Pereira de Almeida – A visão das plantas
- Paulina Chiziane – Niketche: Uma História de Poligamia
- Jeferson Tenório – O Avesso da Pele
- José Falero – Mas em que Mundo tu Vive?
- Lupicínio Rodrigues – Seleta de canções:
a) “Cadeira vazia” (com Alcides Gonçalves)
b) “Castigo” (com Alcides Gonçalves)
c) “Cevando o amargo” (com Piratini)
d) “Dona Divergência” (com Felisberto Martins)
e) “Ela disse-me assim (Vai embora)”
f) “Esses moços (Pobres moços)”
g) “Foi assim”
h) “Loucura”
i) “Maria Rosa” (com Alcides Gonçalves)
j) “Migalhas” (com Felisberto Martins)
k) “Namorados”
l) “Nervos de Aço”
m) “Nunca”
n) “Se acaso você chegasse” (com Felisberto Martins)
o) “Vingança”
p) “(Xote da) Felicidade”
- Kaká Werá – A Terra dos Mil Povos
- Ruth Guimarães – Água Funda
- Gabriel García Márquez – Cem Anos de Solidão
- Angélica Freitas – Um Útero é do Tamanho de um Punho