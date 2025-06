Com oferta de 1,7 mil vagas, vestibular da UFSM está com inscrições abertas; saiba como se candidatar

As inscrições para o vestibular 2026 da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) estão abertas. São oferecidas 1.707 vagas para graduação. Os interessados tem até o dia 10 de novembro para se inscrever.

As provas serão realizadas nos dias 10 e 11 de janeiro de 2026, nas cidades de Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões e Santa Maria. Haverá ainda provas em Florianópolis, Santa Catarina, e Curitiba, no Paraná.