Pré-candidatos ao governo do RS defendem ensino profissional e de tempo integral em painel sobre educação

Instituto Caldeira teve troca de ideias entre Gabriel Souza, Juliana Brizola, Luciano Zucco e Marcelo Maranata. Duda Fortes / Grupo RBS

Pré-candidatos ao governo gaúcho, Gabriel Souza (MDB), Juliana Brizola (PDT), Luciano Zucco (PL) e Marcelo Maranata (PSDB) podem discordar sobre vários temas, mas revelaram pontos em comum em um painel realizado na tarde desta sexta-feira (24), no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, sobre propostas para a educação no Rio Grande do Sul.

Instigados a apresentar ideias concretas para melhorar os índices de aprendizagem e as oportunidades de trabalho e desenvolvimento, em geral apostaram na ampliação do ensino de tempo integral na rede pública, no avanço da educação profissional e na valorização dos professores para garantir o desenvolvimento humano e econômico do Estado.

O encontro reuniu os quatro pré-candidatos com mediação da comunicadora Rosane de Oliveira e participação da presidente-executiva do Todos Pela Educação, Priscila Cruz, que questionou os postulantes ao Piratini.

Gabriel Souza prometeu implantar uma gestão com foco na aprendizagem, ampliar o uso de inteligência artificial para detectar alunos com risco de abandonar a escola, melhorar a formação de professores por meio de parcerias com universidades comunitárias e estender as matrículas em tempo integral de 21% para 50% da rede, integrando o ensino técnico a essas vagas.

Quero fazer o maior programa de ensino técnico da história desse Estado. Nós vamos assinar o Propag (programa de refinanciamento da dívida) e, assim que for possível, o equivalente a 1% do juro da dívida nós vamos viabilizar em investimentos no ensino técnico. GABRIEL SOUZA Pré-candidato do MDB

Juliana Brizola também defendeu a ampliação dos estabelecimentos de tempo integral, com jornada única de 40 horas semanais para os professores, a valorização dos professores por meio da revisão do plano de carreira e da redução do índice de contratos temporários. Prometeu melhorar a conexão entre o ensino técnico e o ingresso na universidade e combater as dificuldades de alfabetização.

O meu compromisso é transformar toda a rede estadual em tempo integral. Como? Com que dinheiro? Priorizando o orçamento. Isso é possível? Meu avô (Leonel Brizola) fez isso no Rio de Janeiro, onde priorizou até 40% do orçamento. JULIANA BRIZOLA Pré-candidata do PDT

Luciano Zucco pretende orientar a oferta de educação profissional conforme as demandas de cada região, defendeu o fim do que chamou de "aprovação automática" de alunos, se comprometeu a elaborar um plano de resiliência para os colégios em cenários de enchente e a ampliar o modelo de estabelecimentos cívico-militares.

Vamos implantar o modelo cívico-militar, que já é uma realidade em outros Estados (...). Só no Paraná são 345 escolas, em São Paulo, mais de cem, mas aqui eu tenho de contar com o apoio de alguns prefeitos. Vamos também ampliar o modelo Tiradentes (vinculado à Brigada Militar). LUCIANO ZUCCO Pré-candidato do PL

Marcelo Maranata destacou a importância de alfabetizar as crianças na idade certa, propôs a criação de 2 mil "escolas de empreendedor" destinadas a preparar melhor os jovens para o universo profissional, a concessão de bolsas para alunos com melhor desempenho como forma de combater a evasão e uma maior profissionalização da gestão dos colégios.

Se você tem um gestor na escola, não interessa se ele é o melhor professor, se ele é, quem sabe, um profissional da iniciativa privada, alguém que queira ser o diretor, ser o gestor daquela escola, para que tenha as metas e os objetivos bem traçados. MARCELO MARANATA Pré-candidato do PSDB

O painel pode ser assistido na íntegra no canal de GZH no YouTube:



