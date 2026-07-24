Educação

Ensino em debate
Notícia

Pré-candidatos ao governo do RS defendem ensino profissional e de tempo integral em painel sobre educação

Encontro foi promovido pelo Grupo RBS em parceria com o Instituto Todos Pela Educação e com apoio do Instituto Caldeira

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Marcelo Gonzatto

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