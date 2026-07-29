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Com foco em inovação e educação, Grupo RBS reúne líderes para debater desenvolvimento do RS

Encontro promovido pelo Conselho Editorial reuniu 10 representantes da academia, do mercado e da inovação para discutir entraves e soluções para o Estado

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