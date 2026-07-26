Educação

Cuidados 
Notícia

"A IA alucina e pode nos induzir ao erro": olhar crítico sobre o uso da tecnologia deve ser estimulado na formação

Com a disseminação dessas ferramentas, universidades vêm criando diretrizes para fomentar reflexões éticas e morais

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Sofia Lungui

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS