Tua Voz, Santa Maria: Thaiane Marques, fundadora da Weecaps

Weecaps figurou entre as empresas selecionadas no ranking 100 Startups to Watch 2025 Divulgação / Arquivo Pessoal





O sétimo episódio da segunda temporada do Tua Voz Santa Maria teve como entrevistada Thaiane Marques, fundadora da startup santa-mariense WeeCaps. Doutora em Ciência e Tecnologia dos Alimentos pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Thaiane contou como transformou uma pesquisa acadêmica em uma empresa de base científica voltada ao desenvolvimento de alimentos mais nutritivos e funcionais.

Durante a conversa, ela explicou o funcionamento da tecnologia de microencapsulação, que protege nutrientes, vitaminas, proteínas e probióticos durante a produção, armazenamento e consumo dos alimentos, permitindo que esses compostos cheguem ao organismo com maior eficiência. A empresária também relembrou a criação da WeeCaps em meio à pandemia de Covid-19, quando buscou aplicar os conhecimentos adquiridos no doutorado para atender à crescente demanda por saúde e qualidade de vida.

Thaiane destacou o caminho percorrido desde a pré-incubação e incubação dentro da UFSM até o reconhecimento nacional da startup, que figurou entre as empresas selecionadas no ranking 100 Startups to Watch 2025. Além disso, ressaltou a importância da inovação, do networking e das parcerias estratégicas para aproximar uma empresa do interior do Rio Grande do Sul de grandes indústrias alimentícias e centros tecnológicos do Brasil e do exterior.

Ao longo da entrevista, a fundadora da WeCaps também falou sobre os desafios de comunicar ciência para o público em geral, a necessidade de aproximar a pesquisa acadêmica da sociedade e as perspectivas de expansão da tecnologia para áreas como alimentos, saúde, cosméticos e nutrição animal. Como próximos passos, a empreendedora projeta consolidar a atuação da empresa no mercado nacional e levar a tecnologia desenvolvida em Santa Maria para outros países.

A entrevista contou também com a apresentadora do Jornal do Almoço, Juliana Motta.





Sobre o Podcast

O “Tua Voz: Santa Maria” chega à décima primeira temporada. São mais de 120 episódios, em que o foco é conversar com personalidades da cidade sobre sua história e relação com o coração do Rio Grande do Sul.

Santa Maria permeia, sempre, os debates. O podcast tem como propósito dar voz à cidade, convidando personalidades da região para falar sobre assuntos relacionados ao município, factuais ou não. Os convidados são selecionados a partir de sua conexão com Santa Maria, como líderes de entidades, comunitários, empresários, esportistas e outros.

Nas conversas, os entrevistados contam sobre a relação com a cidade, refletem sobre crenças e perspectivas para o município, discutem dificuldades e soluções ou debatem pautas que impactam diretamente a realidade local.