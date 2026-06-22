Luacir Chincoli de Azevedo, professor referência no ensino de inglês, morre aos 91 anos

Luacir Chincoli de Azevedo construiu uma trajetória marcada pela dedicação à educação, à família e ao ensino da língua inglesa. Sandra Barros de Azevedo Schilardi / Arquivo pessoal

O professor Luacir Chincoli de Azevedo morreu no dia 15 de junho, em Porto Alegre, aos 91 anos. Ele estava internado no Hospital Ernesto Dornelles e teve insuficiência respiratória e renal.

Nascido na Capital em 8 de janeiro de 1935, Azevedo construiu uma trajetória marcada pela dedicação à educação, à família e ao ensino da língua inglesa para diferentes gerações.

Formado pela University of Michigan, nos Estados Unidos, especializou-se no ensino de inglês — com foco especialmente em linguagem técnica para a área médica. Atuou como proprietário de escola particular e também como professor no Yázigi, conquistando reconhecimento pela didática e pela proximidade com os estudantes.

Vocação

Apaixonado pela educação, Luacir foi além da sala de aula. Nos anos 1980, escreveu um livro de inglês inteiramente datilografado por ele, reunindo regras gramaticais, verbos e expressões voltadas a quem desejava aprender a língua ou viajar ao Exterior. A iniciativa, em uma época sem os recursos tecnológicos atuais, refletia seu espírito pioneiro e a vontade de tornar o ensino mais acessível.

Ao longo da carreira, construiu amizades duradouras e foi lembrado pelo entusiasmo com o ensino, pela dedicação e pela forma como transmitia conhecimento. Para muitos alunos, tornou-se uma referência.

Fora do trabalho, apreciava os momentos simples do cotidiano. Seu inseparável cachimbo acompanhava reflexões e conversas, marcando também sua presença entre familiares e amigos.

Descrito como um homem de valores sólidos, fez da família sua maior prioridade. Era pai e avô dedicado, lembrado pelo carinho, pela integridade e pelo convívio afetuoso.

Luacir Chincoli de Azevedo deixa uma filha, Sandra Barros de Azevedo Schilardi, e dois netos, Thiago de Azevedo Schilardi e Marina de Azevedo Schilardi.



