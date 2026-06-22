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Luacir Chincoli de Azevedo, professor referência no ensino de inglês, morre aos 91 anos

Além de atuar na formação de gerações de alunos, ele escreveu um livro inteiramente datilografado por ele 

Henrique Moreira*

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