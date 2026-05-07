RS ganha o maior parque tecnológico da rede técnica federal e inaugura sede própria do campus Viamão do IFRS

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Campus Viamão era o único sem sede própria no IFRS. Jeff Botega / Agencia RBS

Única unidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) que ainda não tinha sede própria, o campus Viamão foi inaugurado nesta quinta-feira (7). O espaço, que antigamente pertencia à Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), foi comprado pelo governo federal e reformado para abrigar os 1,2 mil estudantes de cursos técnicos de nível médio, de graduação e de pós-graduação.

O local também vai receber o maior parque científico e tecnológico da rede federal de toda a Educação Profissional e Tecnológica do Brasil.

Na prática, o campus Viamão não muda de endereço – as atividades já ocorriam no mesmo prédio, na Rodovia Tapir Rocha, bairro Querência. O espaço, no entanto, será maior. Enquanto a estrutura era alugada, as aulas eram restritas a um perímetro de 1,3 mil metros quadrados. Agora, toda a área de 35 mil metros quadrados será utilizada.

Presente no evento, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, relatou que o campus Viamão é especial, pois desde o início foi pensado a partir das demandas da comunidade local. Por isso, o foco nas áreas de Gestão e Negócios e Ambiente e Saúde. O gestor ainda anunciou a ampliação do número de docentes e alunos.

— É um campus exemplo, porque conta com cerca e 50 professores, mas, mesmo assim, tem um número de estudantes equivalente a uma estrutura de 70 professores. Temos o compromisso de enviar os códigos das vagas que faltam para ampliar dos 1,2 mil alunos atuais para 1,5 mil no ano que vem — prometeu.

O ministro ainda destacou que, com a expansão em andamento dos institutos federais em todo o Brasil – no Rio Grande do Sul há nove confirmados e um em tratativa, em Torres, no Litoral Norte –, o número de unidades passará de 643 para 783. A aquisição do campus Viamão não faz parte da expansão que ocorre atualmente.

Reitor do IFRS, Júlio Xandro Heck afirmou, durante a cerimônia de inauguração, que o campus sempre acolheu coletivos historicamente excluídos da sociedade brasileira, e reforçou o compromisso de usar o espaço da melhor forma possível:

— O campus Viamão está instalado para servir e continuar fazendo educação pública de qualidade, projetos que envolvam agroecologia, agricultura familiar, economia solidária e circular, e para neste mesmo espaço sermos pioneiros num projeto talvez inédito na rede federal, que é o IFRS TecnoParque.

IFRS TecnoParque

O IFRS TecnoParque é o maior parque tecnológico de toda a rede federal de Educação Profissional e Tecnológica do Brasil. O espaço aproveita o DNA deixado pelo Tecnopuc, que em parte era mantido pela PUCRS no local e que incluía, também, o Centro de Produção Audiovisual Tecna.

A estrutura funciona como um hub para gerar soluções, negócios, conhecimento e networking, tendo como pilares inovação, tecnologia e impacto social. Oferece infraestrutura e incentiva ações de pesquisa, extensão e ensino, integrando as empresas residentes com servidores e estudantes do IFRS. Atualmente, são 13 empresas residentes, incluindo setores como robótica, saúde, governança pública, entre outros.

A conexão do parque com os campi se dá por meio dos habitats de inovação e empreendedorismo, presentes na maioria das unidades. São incubadoras, laboratórios makers, fab labs (de fabricação digital) e de inovação. O parque busca ainda incluir entidades e organizações que não costumam estar em ambientes tecnológicos, como as de economia solidária e popular, tanto como residentes quanto como demandantes de desenvolvimento tecnológico e de gestão. Em termos de infraestrutura física, as residentes podem contar com:

salas moduláveis

portaria/recepção e segurança

estacionamento

áreas de convivência

auditório

salas de reunião

Organizações de qualquer área de atuação podem se instalar no local, sejam de produção de bens de consumo ou de serviços, de economia popular, cooperativas, entidades sociais. Como há grandes espaços e infraestrutura, o parque é adequado para companhias de todos os portes.

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Tecna

Integrado ao ambiente de inovação do parque, o Tecna – Centro de Produção Audiovisual do Rio Grande do Sul se consolida como um dos principais diferenciais do IFRS TecnoParque na área da economia criativa. O espaço é referência na América Latina em produções cinematográficas e de campanhas publicitárias.

Incorporado à estrutura do IFRS após a aquisição do espaço que pertencia ao Tecnopuc, o Tecna mantém sua vocação original voltada à produção audiovisual para cinema, televisão e conteúdos multiplataforma.

O centro conta com infraestrutura profissional, incluindo estúdios de gravação, camarins, áreas de apoio e salas de pós-produção de som e imagem, com tecnologia de ponta como Dolby Atmos (tecnologia de som que cria uma experiência mais realista e envolvente para áudio cinematográfico). A estrutura permite atender desde produções publicitárias e institucionais até longas-metragens, documentários e séries.

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Campus Viamão

O campus Viamão do IFRS completa, neste sábado (9), 10 anos de autorização oficial de funcionamento. A trajetória do campus, no entanto, começou antes, em 2011, quando audiências públicas definiram os eixos tecnológicos que orientariam sua atuação, com foco nas áreas de Gestão e Negócios e Ambiente e Saúde.

As primeiras ações educacionais ocorreram entre 2013 e 2014, por meio do Programa Mulheres Mil e do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).