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RS ganha o maior parque tecnológico da rede técnica federal e inaugura sede própria do campus Viamão do IFRS

Com estrutura ampliada de 35 mil metros quadrados, o local passará a atender até 1,5 mil alunos em 2027

Isabella Sander

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