Professores da rede municipal de Canoas mantêm greve que já dura quase três semanas

A greve da categoria começou no dia 22 de abril. Kathlyn Moreira / Agencia RBS

Os professores da rede municipal de Canoas decidiram manter a greve da categoria. A definição ocorreu em assembleia nesta segunda-feira (11), após a rejeição de uma nova proposta apresentada pelo município.

Conforme o Sindicato dos Profissionais em Educação Municipal de Canoas (Sinprocan), 175 profissionais votaram a favor da continuidade da greve, enquanto 165 foram contrários. Houve também quatro abstenções.

Entre os pontos que motivaram a rejeição da proposta está um mecanismo de valorização dos profissionais relacionado a melhorias no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), além de outros indicadores.

Os professores solicitam a retirada da gratificação vinculada ao Ideb e reivindicam aumento real de 2%. Uma contraproposta será enviada ao Executivo. Ainda não há data definida para uma nova assembleia.

A greve da categoria começou no dia 22 de abril. De acordo com o Sinprocan, a paralisação impacta cerca de 30 mil alunos, com escolas fechadas e outras funcionando parcialmente, conforme a disponibilidade dos docentes.