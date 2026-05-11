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Professores da rede municipal de Canoas mantêm greve que já dura quase três semanas

Categoria rejeitou nova proposta do município em assembleia realizada nesta segunda-feira; prefeitura ainda não se manifestou

Lisielle Zanchettin

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