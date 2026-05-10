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PM expulsa estudantes com bombas de efeito moral e retoma reitoria da USP

Ação da polícia ocorreu durante a madrugada e prendeu quatro universitários; prédio estava ocupado desde a última quinta-feira (7)

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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