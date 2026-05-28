Pedro Brum Santos, professor e escritor em Santa Maria, morre aos 66 anos

Pedro deixa a esposa, três filhos e a mãe. João Pedro Gonçalves Santos / Acervo pessoal

O professor e escritor Pedro Brum Santos morreu no dia 23 de maio, aos 66 anos, em Santa Maria. A morte ocorreu em decorrência de câncer. Natural de Tupanciretã (RS), construiu uma trajetória dedicada ao ensino, à literatura e à formação acadêmica. Começou a carreira ainda na adolescência, aos 15 anos, como radialista na cidade natal.

Formado em Letras, com especialização pela UFSM, mestrado e doutorado pela PUCRS e pós-doutorado pela Universidade de São Paulo, consolidou-se como professor universitário. Atuou na Universidade Franciscana (UFN) e, a partir de 1994, na UFSM, onde permaneceu até o fim da vida. Entre 2010 e 2018, foi diretor do Centro de Artes e Letras da UFSM.

Também teve presença marcante no cenário cultural, como patrono de feiras do livro em Tupanciretã e Santa Maria. Autor de romances, contos, biografias e crônicas, construiu uma obra ampla, que transita entre a criação literária e a produção acadêmica.

Legado

Descrito como íntegro e diplomático, Pedro era reconhecido pela proximidade com alunos, colegas e amigos. Leitor voraz, mantinha interesse constante por cultura e viagens. No cotidiano, acompanhava o futebol, especialmente o Internacional e o Inter de Santa Maria, e valorizava o convívio com a família.

Em nota publicada pelo CAL da UFSM, o centro destacou sua atuação como gestor e formador:

"Além de guiar o Centro como diretor por duas gestões, ele atuou com amor no Departamento de Letras Vernáculas, coordenou o grupo de pesquisa Literatura e História e formou gerações de leitores e professores".

A instituição também ressaltou sua dimensão humana:

"Mais do que o excelente pesquisador e gestor, sentiremos falta do homem despretensioso, humano e generoso, que via na literatura uma forma de entender a vida e transformar as pessoas".