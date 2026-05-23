Morre Rosa Maria Hessel Silveira, professora e pesquisadora da UFRGS, aos 75 anos

Educadora e pesquisadora, Rosa Maria fez da linguagem não apenas um objeto de estudo, mas um modo de estar no mundo. Rosa Maria Hessel Silveira / Acervo Pessoal

Professora, pesquisadora e defensora do estudo da linguagem, Rosa Maria Hessel Silveira morreu no último dia 4 de maio, aos 75 anos. Ela estava internada no Hospital Moinhos de Vento e faleceu em decorrência de um câncer.

Nascida em Porto Alegre, a educadora construiu uma sólida trajetória na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), deixando uma trajetória acadêmica voltado às múltiplas vozes do discurso pedagógico e para a formação de novos professores.

A trajetória na educação

Rosa Maria graduou-se em Letras no ano de 1972. Entre os anos de 1974 e 1981, atuou como professora estadual de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira.

O ingresso na Faculdade de Educação da UFRGS ocorreu em 1977, local onde lecionou na graduação até 1997. Em 1995, defendeu a tese A polifonia na sala de aula: um estudo do discurso pedagógico, trabalho que consolidou o entendimento da palavra em seus múltiplos sentidos e efeitos como o eixo central de sua pesquisa.

Mesmo após a aposentadoria, manteve-se ativa na instituição. Rosa atuou por 25 anos como professora permanente convidada do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEDU-UFRGS), estendendo suas atividades até o ano de 2021.

Paralelamente à docência, colaborou na constituição do Núcleo de Estudos sobre Currículo, Cultura e Sociedade (NECCSO) em 1996, e lecionou no PPGEDU da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) entre 2001 e 2011.

Leitora voraz de livros e jornais, ela viajava com frequência pelo país e para o Exterior para participar de eventos acadêmicos, além de realizar viagens de lazer com amigas e familiares.

Vozes e acordes

Além da dedicação técnica e ética à pesquisa e à orientação acadêmica, a professora mantinha uma antiga ligação com a música. Musicista autodidata desde a juventude, tocava piano e violão. Aos 16 anos, compôs e venceu o prêmio de melhor canção no Festival da TV Excelsior de 1966 com a composição Cantiga da Menina.

A música também esteve presente em sua vivência comunitária. Rosa participou do coral da UFRGS — ambiente onde conheceu seu marido — e, mais recentemente, integrou um grupo vocal na escola de seus netos, além de cantar nas reuniões familiares acompanhada de café e chocolate.

Família e legado