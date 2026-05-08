Morre Ronete Langer Magrisso, professora e incentivadora das artes têxteis no RS

Ronete Langer Magrisso foi uma das fundadoras do Centro Gaúcho da Tapeçaria Contemporânea e dedicou décadas à popularização da arte têxtil no RS. Larissa Magrisso / Acervo Pessoal

Fundadora do Centro Gaúcho da Tapeçaria Contemporânea (CGTC) e professora, Ronete Langer Magrisso morreu na quarta-feira (6), aos 77 anos. Ela estava internada no Hospital Divina Providência, em Porto Alegre, e foi vítima de um acidente vascular cerebral (AVC).

Natural da Capital, Ronete dividiu sua trajetória entre a Região Metropolitana e o Litoral Norte, deixando sua marca nas artes têxteis e na educação gaúcha.

Formada pela Escola Técnica Ernesto Dornelles, iniciou sua carreira como professora de Artes em Osório, na Escola Prudente de Morais. Também na cidade, foi a idealizadora do Centro de Artesanato local, enquanto o marido, o engenheiro Solon Magrisso, chefiava as obras da freeway na década de 1970.

Na década de 1980, já estabelecida em Porto Alegre, Ronete tornou-se uma figura central para a arte têxtil no Estado ao participar da fundação do CGTC. O grupo, que chegou a reunir mais de 200 integrantes, realizou dezenas de exposições ao longo de 20 anos com o propósito de difundir e popularizar a técnica.

Mesmo após se aposentar, manteve-se ativa. Nos últimos seis anos, vivendo no Condomínio Interlagos, em Osório — local que chamava de "paraíso" —, dedicava-se a um clube do livro e a um grupo de tricô que confeccionava peças para doação.

A "Lei Rouanete" da Família

A intensidade foi a marca de sua personalidade. Conhecida pelo otimismo e pela coragem de mudar, Ronete era uma entusiasta das viagens — paixão que exercia em inúmeras andanças pelo Brasil ao lado de grupos de amigas.

Entre os familiares, era conhecida por defender o conhecimento. Uma brincadeira interna definia seu apoio incondicional aos estudos: "Lei Rouanete", um incentivo criado por ela para ajudar filhos e netos a custear cursos e experiências pelo mundo.

Ao lado de Solon, com quem foi casada por mais de 50 anos após se conhecerem no escotismo, viajou por todos os continentes, guardando carinho especial por destinos como Egito e Marrocos.