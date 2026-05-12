Copa do Mundo: 7 lições do futebol para tirar nota máxima na redação do vestibular

Enquanto milhões de pessoas acompanham campeonatos e sonham com a próxima Copa do Mundo FIFA, professores de redação enxergam no futebol uma ferramenta poderosa para ajudar estudantes a desenvolver argumentação, raciocínio crítico e organização textual. A lógica do esporte, segundo especialistas, tem muito mais em comum com a construção de uma redação nota máxima do que muitos imaginam.
A seguir, confira 7 dicas que unem futebol e vestibular para melhorar o desempenho na redação!
1. Treino constante vale mais do que talento
No futebol, nenhuma seleção chega a uma Copa do Mundo sem preparação intensa. Na redação, o processo funciona da mesma forma. Escrever bem exige prática contínua, revisão de erros e acompanhamento estratégico ao longo do tempo. O estudante que escreve apenas ocasionalmente dificilmente consegue desenvolver domínio técnico e rapidez de raciocínio na prova.
Segundo Cris Oliveira, empresária, escritora, professora e fundadora da Cris Oliveira – Tudo de Texto, a constância é um dos principais fatores para alcançar uma nota alta. “Não existe redação nota máxima sem treino constante, planejado e sistematizado. Não adianta fazer uma redação por mês e acreditar que vai tirar a nota máxima nela. É treino de temporada inteira, não de amistoso. É preciso escrever toda semana, ter esse texto corrigido e reescrever”, afirma.
2. Organização textual funciona como esquema tático
Assim como um time precisa entrar em campo organizado, a redação também depende de estrutura clara e lógica. Introdução, desenvolvimento e conclusão precisam cumprir funções específicas para o texto ter coerência e fluidez.
Para Júlio Amorim, professor de redação e sócio do curso Foco Medicina, cada parte do texto funciona como um jogador dentro de campo. “A introdução deve apresentar o tema e a tese; os parágrafos de desenvolvimento precisam aprofundar os argumentos; e a conclusão deve fechar o raciocínio com uma proposta de intervenção coerente. Quando cada parte do texto cumpre bem o seu papel, a redação fica mais clara e convincente”, explica.
3. Saber argumentar é aprender a ler o jogo
No futebol, jogadores e técnicos precisam interpretar rapidamente o cenário da partida. Na redação, o aluno também precisa compreender o tema, identificar o problema central e construir argumentos sólidos dentro do tempo disponível.
Cris Oliveira afirma que desenvolver leitura crítica do mundo é essencial para argumentar com qualidade. “Na argumentação, o estudante precisa se posicionar sobre temas relevantes do momento e temas universais. É fazer leitura de jogo: entender o cenário, interpretar a frase temática, perceber para onde a coletânea está ‘tocando a bola’. Sem essa leitura, o candidato começa a escrever sem estratégia”, destaca.
4. Futebol também pode virar repertório sociocultural
Questões envolvendo racismo no esporte, desigualdade social, pressão psicológica sobre atletas e impacto econômico de grandes eventos podem ser utilizadas como repertório em redações, desde que estejam conectadas ao tema proposto.
Segundo Júlio Amorim, o universo esportivo oferece exemplos ricos para fortalecer argumentos. “Questões como racismo no futebol, inclusão por meio do esporte e impacto econômico de grandes eventos podem ser relacionadas a diferentes propostas do Enem. O importante é usar essas referências de forma natural e conectada ao assunto principal”, afirma.
5. Agilidade mental se desenvolve com prática
Assim como jogadores precisam tomar decisões rápidas durante uma partida, estudantes também precisam desenvolver rapidez para organizar ideias durante a prova. Isso exige treino constante, leitura e contato frequente com atualidades.
Para Cris Oliveira, o pensamento crítico nasce do hábito de observar e discutir o mundo ao redor. “Leituras constantes e de qualidade, visitar museus, ir ao teatro, ao cinema, assistir a boas entrevistas e manter conversas profundas sobre temas relevantes vão treinando o olhar crítico. Isso acelera a tomada de decisão na hora da prova”, explica.
6. Disciplina faz diferença no resultado
Nenhum atleta alcança alto desempenho sem rotina, constância e preparo emocional. Nos vestibulares, a lógica é semelhante. Revisar erros, manter frequência nos estudos e persistir após dificuldades fazem parte do processo de evolução.
Júlio Amorim destaca que até as notas baixas podem servir como aprendizado estratégico. “Ler regularmente, praticar redações, revisar erros e manter uma rotina de estudos são atitudes fundamentais para melhorar o desempenho no Enem. Até mesmo aprender com notas baixas faz parte do processo, assim como um time aprende depois de uma derrota”, ressalta.
7. Um bom professor faz o papel de treinador
No esporte, técnicos analisam falhas, ajustam estratégias e ajudam atletas a alcançar desempenho máximo. Na redação, o acompanhamento de um professor também pode acelerar o desenvolvimento do estudante.
Segundo Cris Oliveira, o professor ajuda o aluno a enxergar falhas que muitas vezes passam despercebidas. “Um bom professor faz o papel de treinador, monta a estratégia, aponta as falhas e orienta o posicionamento. Redação nota máxima não é milagre. É planejamento, treino e correção constante dos pontos frágeis”, conclui.
A relação entre futebol e redação mostra que escrever bem não depende apenas de talento natural. Assim como no esporte, alcançar alto desempenho exige estratégia, treino, leitura de cenário e disciplina. Em ano de vestibular, transformar o aprendizado em rotina pode ser tão decisivo quanto marcar um gol em final de Copa do Mundo.
Por Sarah Carvalho