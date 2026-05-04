Após furtos, escola está sem luz desde março em Porto Alegre; Seduc não dá prazo para restabelecer energia

Segundo a Seduc, uma empresa está "finalizando os preparativos para começar os serviços nos próximos dias". Denise Nunes Neves / Arquivo Pessoal

A Escola Estadual de Ensino Fundamental Aparício Borges, localizada no bairro Partenon, na zona leste de Porto Alegre, está sem luz desde o mês de março. Desde então, os quase 400 alunos matrículados na instituição estão tendo aula às escuras.

A situação acontece devido a furtos de cabos de energia elétrica. A instituição foi alvo do mesmo tipo de crime três vezes neste ano.

Conforme a direção da escola, em 15 de março, ladrões entraram no colégio e levaram a fiação elétrica de um dos prédios. Já no feriado de Páscoa, houve o furto do restante da fiação — o que deixou a escola totalmente às escuras.

A terceira ocorrência aconteceu em 22 de abril, quando criminosos invadiram a escola e quebraram o telhado. Boletins de ocorrência foram registrados junto à polícia.

Segundo a diretora, Denise Nunes Neves, a situação afeta a rotina dos alunos e professores. Pela falta de iluminação, as atividades estão sendo encerradas mais cedo.

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— De manhã é muito escuro, mas ainda estamos conseguindo. De tarde, quando tem sol, vamos até as 17h. Mas, se chove ou está nublado, as aulas encerram às 15h30min. Está sendo difícil. Além das atividades em sala de aula, temos a parte burocrática. Ou utilizamos nossos celulares, com internet própria, ou fazemos em casa porque não tem luz — disse a diretora.

O que diz a Seduc

A instituição solicitou providências à 1ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE). A escola afirma ter enviado orçamentos, mas nada foi feito até o momento.

A Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul (Seduc) informou que a demanda emergencial está sendo atendida pela Secretaria de Obras Públicas.

Em manifestação, a Seduc afirmou que a recuperação da rede elétrica está em atendimento e que "uma empresa responsável pelo trabalho está finalizando os preparativos para começar os serviços nos próximos dias".

Questionada pela reportagem sobre uma data para início dos serviços, a pasta não informou.



