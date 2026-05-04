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Aulas às escuras
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Após furtos, escola está sem luz desde março em Porto Alegre; Seduc não dá prazo para restabelecer energia

A situação acontece devido a furtos de cabos de energia elétrica. A instituição foi alvo do mesmo tipo de crime três vezes neste ano

Lisielle Zanchettin

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