Professores da rede municipal de Canoas votam nova proposta para encerrar greve

Professores paralisaram atividades no dia 22 de abril. Kathlyn Moreira / Agencia RBS

Professores da rede municipal de Canoas votam, a partir das 14h desta segunda-feira (27), proposta para encerrar a greve. O novo texto prevê o pagamento do reajuste salarial de 4,26% em seis vezes, a partir da folha de maio. A reunião será na sede dos metalúrgicos da cidade.

O novo texto foi apresentado pela prefeitura na última sexta-feira (24). A oferta anterior, rejeitada pela categoria, era de pagamento do valor da inflação em oito vezes. Como contraproposta, o Sindicato dos Professores de Canoas (Sinprocan) pede que o ajuste ocorra em duas vezes, retroativo a janeiro.

A categoria também solicita valorização real dentro da sala de aula, com gratificações, e a nomeação de professores já aprovados em concurso realizado no ano passado. Segundo Rosane Klunck, do Sinprocan, a proposta não estabelece um prazo para esse chamamento acontecer.

O documento apresentado pela prefeitura coloca que, se a greve for encerrada nesta segunda-feira, os dias 15, 16 e 17 de abril, em que houve paralisação, serão abonados. Caso contrário, essas datas terão corte de ponto.

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De acordo com Rosane, os ânimos estão exaltados após uma manifestação do prefeito Airton Souza nas redes sociais, no domingo (26). Por isso, ela não acredita que os colegas aceitem a proposta neste momento.

Em vídeo, o prefeito chamou a proposta de "final e definitiva" e destacou ações do seu governo, como a criação de vale-refeição para os professores e a contratação de 500 monitores, já em exercício nas escolas. Ele afirma estar aberto a diálogo. Veja abaixo:

A greve se iniciou na quarta-feira (22). Segundo o Sindicato 60% das escolas paralisaram na cidade. Em sua manifestação, a prefeitura afirma que a situação afeta direta e indiretamente 30 mil alunos.