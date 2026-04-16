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Prefeitura de Canoas diz que paralisação de professores é inconstitucional e que não vai abonar faltas; sindicato anuncia greve

Categoria reivindica reposição salarial de 4,26%, além de melhorias na infraestrutura elétrica das escolas e a contratação de professores e monitores

Airton Lemos

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