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Pela segunda vez, professores rejeitam proposta da prefeitura e decidem manter greve em escolas de Canoas

Paralisação afeta aulas na rede municipal de ensino. Docentes pedem pagamento integral do reajuste salarial da categoria 

Lisielle Zanchettin

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