Educação

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"Orgulho e Preconceito", "Macunaíma", "Os Supridores": o que é possível ler de graça no MEC Livros

De Jane Austen a José Falero, passando por clássicos nacionais e best-sellers juvenis, a nova biblioteca digital oferecida pelo governo federal reúne obras para todos os gostos em um só lugar

Juliano Lannes*

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