"Orgulho e Preconceito", "Macunaíma", "Os Supridores": o que é possível ler de graça no MEC Livros

O acervo reúne desde clássicos consagrados até best-sellers contemporâneos. Reprodução / Divulgação

A nova plataforma digital oferecida pelo Governo do Brasil, o MEC Livros, promete ampliar o acesso à leitura e ao conhecimento para milhões de pessoas. Segundo o MEC, o aplicativo conta com mais de 8 mil obras literárias nacionais e internacionais e passa a funcionar como uma biblioteca pública virtual.

O acervo reúne desde clássicos consagrados até best-sellers contemporâneos. Entre os títulos disponíveis estão o inglês Orgulho e Preconceito (Jane Austen) e os brasileiros A Hora da Estrela (Clarice Lispector), Macunaíma (Mário de Andrade) e Os Supridores, do porto-alegrense José Falero.

A literatura nacional ainda conta com Capitães da Areia (Jorge Amado), Torto Arado (Itamar Vieira Junior), Auto da Compadecida (Ariano Suassuna) e A Cabeça do Santo (Socorro Acioli).

Já entre os internacionais, o leitor encontra Crime e Castigo (Dostoiévski), O Morro dos Ventos Uivantes (Emily Brontë) e O Corcunda de Notre Dame (Victor Hugo). Para o público juvenil, sucessos globais como Harry Potter, Jogos Vorazes, O Hobbit e Eu Sou Malala também estão no catálogo.

Como funciona a biblioteca digital

O MEC Livros opera no modelo de empréstimo digital, semelhante ao de uma biblioteca física. Cada usuário pode pegar um título emprestado por até 14 dias, com possibilidade de renovação por igual período. Se todos os exemplares digitais de uma obra estiverem emprestados, o leitor entra em fila de espera.

O acervo é dividido entre:

1.200 lançamentos e best-sellers (com potencial de 224 mil empréstimos anuais)

(com potencial de 224 mil empréstimos anuais) Mais de 2.000 obras de domínio público (disponíveis para download em formato ePub)

(disponíveis para download em formato ePub) 1.000 títulos com empréstimos ilimitados (sem fila de espera)

Onde acessar

A plataforma está disponível por meio do site oficial do MEC Livros e pode ser acessada através da conta gov.br.

Em relação ao aplicativo móvel, o MEC informou que já está disponível para download nas principais lojas de aplicativos, como Google Play (para Android) e App Store (para iOS).

No entanto, usuários da plataforma X (antigo Twitter) têm relatado dificuldades para realizar o download do aplicativo. Há ainda relatos de que a busca pelo nome "MEC Livros" não apresenta resultado em alguns dispositivos. A versão web da plataforma não exige download.