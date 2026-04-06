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Morre, aos 27 anos, professora que transformou luta contra o câncer em livro

Natural de São Luiz Gonzaga, a educadora e acadêmica de Pedagogia compartilhou sua jornada de tratamento na obra "Diário de um câncer", lançada em 2024

Zero Hora

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