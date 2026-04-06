Morre, aos 27 anos, professora que transformou luta contra o câncer em livro

Maiara Rikerth tinha 27 anos e era apaixonada pela educação. @maiarikerth / Instagram / Reprodução

Maiara Larissa Fernandes dos Santos Rikerth morreu no último domingo (5), aos 27 anos, em decorrência de um câncer diagnosticado em 2022. A jovem tornou-se um símbolo de resiliência ao compartilhar sua jornada nas redes sociais e eternizá-la em livro.

Natural de São Luiz Gonzaga, na região das Missões, Maiara escolheu Igrejinha como lar. Sua vida foi pautada pelo conhecimento. Graduada em Educação Especial e acadêmica de Pedagogia e História, ela acreditava fervorosamente no poder transformador do ensino. No cotidiano, equilibrava os papéis de mãe, esposa e professora com suas paixões pessoais: a música, a literatura e a preservação de memórias através de antiguidades.

O ano de 2022 marcou o início de uma batalha que Maiara decidiu não lutar em silêncio. Em vez disso, converteu incertezas e desconfortos em um livro. O resultado dessa imersão foi a obra Diário de um câncer: a busca por um coração restaurado, lançada em 2024. Na época do lançamento, ela destacou a importância de expor os sentimentos do tratamento: "a conscientização é necessária, mas também precisamos agradecer e dar voz ao que vivemos ao longo desse processo".

Durante o tratamento, Maiara decidiu compartilhar sua jornada para conscientizar sobre a doença. @maiarikerth / Instagram / Reprodução

Ao longo das 96 páginas de sua obra, Maiara teceu um relato sensível sobre a rotina sob cuidados médicos. Ancorada em passagens bíblicas, ela utilizou sua experiência pessoal para lançar um apelo à empatia coletiva, reforçando a importância de uma rede de apoio sólida para aqueles que enfrentam os altos e baixos de uma doença grave.