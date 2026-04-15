Morre a professora Maria Raquel Caetano, após luta contra o câncer

Professora do IFSul, Maria Raquel Caetano contribuiu para a formação acadêmica e para o debate educacional no país. Redes Sociais / Reprodução

A professora e pesquisadora Maria Raquel Caetano morreu aos 61 anos, na madrugada de segunda-feira (13), após enfrentar um câncer. A informação foi confirmada por instituições de ensino e entidades da área da educação.

Natural de Taquara e radicada em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana, Raquel construiu trajetória marcada pela formação de educadores e pela defesa do ensino público.

Pedagoga com graduação pela Feevale, mestrado pela PUCRS e doutorado em Educação pela UFRGS, na área de Gestão e Políticas Educacionais, dedicou décadas ao ensino e à pesquisa. Ao longo da carreira, lecionou em instituições como o Colégio Santa Teresinha e as Faculdades Integradas de Taquara, onde também atuou na coordenação do curso de Pedagogia.

Atuação no IFSul

Nos últimos anos, estava vinculada ao Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul), com atuação no campus Sapucaia do Sul, no Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), em Charqueadas, e no PPGCITED, em Passo Fundo. Também coordenou o Observatório da Educação Profissional e Tecnológica e integrou grupos de pesquisa vinculados ao CNPq.

Colegas destacam que sua presença era marcada pelo compromisso com a educação pública, pela excelência acadêmica e pela capacidade de acolhimento. Ao longo da trajetória, contribuiu para a formação de gerações de professores e pesquisadores, além de participar de debates relevantes sobre políticas educacionais no país.

Reconhecimento e legado

Além da atuação acadêmica, Raquel também teve participação na gestão pública, tendo sido diretora de Educação no município de Taquara. Entidades destacam sua atuação na defesa da educação e na formação crítica de profissionais da área.

Para colegas e instituições, sua trajetória foi de dedicação, conhecimento e compromisso social. Em manifestações, foi lembrada como uma educadora que unia rigor acadêmico à sensibilidade no trato com estudantes e pares.

Notas de pesar

Diversas instituições lamentaram a morte da professora. O IFSul destacou sua contribuição à pós-graduação e à formação de educadores, ressaltando ainda sua “generosidade e compromisso com a transformação social”.

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O CPERS Sindicato afirmou que Raquel teve papel relevante no debate educacional no Rio Grande do Sul, especialmente na defesa da educação pública. A prefeitura de Taquara decretou luto oficial e destacou sua atuação no município, onde contribuiu para o fortalecimento da área educacional.