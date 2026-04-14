Educação

No Planalto
Notícia

Lula sanciona Plano Nacional de Educação e destaca desafio de aproximar as pessoas do estudo: "Ficam vulneráveis a qualquer discurso"

Documento prevê 19 metas para a próxima década, com aumento do investimento público para até 10% do PIB

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS