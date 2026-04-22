Greve de professores da rede municipal de Canoas afeta aulas em diversos bairros

A greve dos professores da rede municipal de Canoas, iniciada nesta quarta-feira (22), afeta as aulas em diferentes regiões, com maior impacto no funcionamento de escolas em bairros como Fátima, Estância Velha e Mathias Velho. A categoria já estava mobilizada desde a semana passada, com paralisação parcial em algumas instituições.
Um levantamento obtido pela reportagem de Zero Hora com o Sindicato dos Profissionais em Educação Municipal de Canoas (Sinprocan) indica que os maiores índices de adesão (100%) foram registrados nas escolas municipais de Ensino Fundamental Cel. Francisco Pinto Bandeira, no bairro Rio Branco, Ildo Meneghetti, no Estância Velha, e Barão de Mauá, no Fátima. Nesta última, um cartaz informava sobre a suspensão das atividades no portão por volta das 8h45min desta quarta-feira.
A Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Rondônia, no bairro Estância Velha, aparece com 95% de adesão, seguida pelas escolas Max Adolfo Oderich, no Harmonia, e Vitória, no bairro Mathias Velho, ambas com 90%.
Também no bairro Mathias Velho, a Emef João Palma da Silva estava com atendimento parcial, com 70% de adesão dos educadores. Na porta de entrada, um comunicado indicava que só haveria aulas para algumas turmas de anos iniciais.
Uma mulher que chegava com duas crianças recebeu a informação de uma professora de que não haveria atividades para o 2º ano. Na semana passada, a instituição havia ficado paralisada totalmente por dois dias, conforme uma funcionária.
Por outro lado, há escolas com baixa ou nenhuma adesão. No bairro Mathias Velho, a Escola David Canabarro, que tem uma quantidade significativa de estudantes, funcionava normalmente, com pais deixando as crianças no horário habitual e sem impactos. O mesmo ocorria na Escola de Educação Infantil Pingo de Gente, na mesma região, onde somente dois professores aderiram à greve.
No bairro Fátima, a Emef Cívico-Militar Ícaro teve 12% de adesão e estava com a programação mantida por volta das 7h15min. Uma mãe que deixava o filho confirmou à reportagem que a escola avisou que seguiria com as atividades.
Na Praça da Emancipação, professores faziam uma manifestação desde antes das 8h, com apitaços e cartazes, para chamar a atenção da prefeitura. De acordo com o vice-presidente do sindicato, Júlio César Santos, o movimento ganhou força em relação à semana passada, quando houve paralisação de quarta a sexta-feira.
— Na semana passada, nós tínhamos 85% de participação das escolas no primeiro dia, mas não totalmente paralisadas. Agora, todas as escolas aderiram, só que 60% estão completamente fechadas — afirma.
Segundo o dirigente, a paralisação pode impactar serviços essenciais dentro das escolas, como a merenda, dependendo do funcionamento de cada unidade:
— Se a escola estiver aberta, a merenda tem de ser oferecida, porque é um serviço terceirizado, mesmo que não tenha aula. Mas, se estiver com os portões fechados, aí não.
O que pedem os professores
Entre as reivindicações da categoria estão aumento real de salário, pagamento do piso do magistério, nomeação de concursados e melhorias nas condições de trabalho nas escolas. O sindicato também pede o enquadramento de profissionais da Educação Infantil na legislação que os reconhece como parte da categoria.
O sindicato informou que participa de uma reunião com o Executivo municipal nesta quarta-feira para discutir uma proposta. O resultado deve ser levado à categoria, que irá decidir, em assembleia marcada para a tarde de quinta-feira (23), se a greve será mantida ou encerrada.
A reportagem tenta contato com a prefeitura de Canoas, que ainda não se manifestou sobre a adesão nas escolas e a negociação com a categoria.
Escolas que aderiram à greve em Canoas
- Cel. Francisco Pinto Bandeira: 100%
- Ildo Meneghetti: 100%
- Barão de Mauá: 100%
- Rondônia: 95%
- Vitória: 90%
- Max Adolfo Oderich: 90%
- Arthur Oscar Jochims: 80%
- Castelo Branco: 80%
- Rio de Janeiro: 75%
- Tancredo Neves: 75%
- Thiago Würth: 70%
- Ministro Rubem C. Ludwig: 70%
- João Palma: 70%
- João Paulo I: 70%
- Assis Brasil: 66%
- General Osório: 65%
- Pernambuco: 62%
- Dr. Nelson Paim Terra: 60%
- Erna Würth: 60%
- Walter Peracchi: 60%
- Arthur Pereira de Vargas: 60%
- Sete de Setembro: 58%
- Rui Cirne Lima: 51%
- Gonçalves Dias: 50%
- Ceará: 45%
- Paulo VI: 40%
- Santos Dumont: 39%
- Rio Grande do Sul: 35%
- Prefeito Edgar Fontoura: 25%
- Jacob Longoni: 24%
- Cívico-Militar Ícaro: 12%
- Theodoro Bogen: 5%
Fonte: Sinprocan