Greve de professores da rede municipal de Canoas afeta aulas em diversos bairros

A greve dos professores da rede municipal de Canoas, iniciada nesta quarta-feira (22), afeta as aulas em diferentes regiões, com maior impacto no funcionamento de escolas em bairros como Fátima, Estância Velha e Mathias Velho. A categoria já estava mobilizada desde a semana passada, com paralisação parcial em algumas instituições.

Um levantamento obtido pela reportagem de Zero Hora com o Sindicato dos Profissionais em Educação Municipal de Canoas (Sinprocan) indica que os maiores índices de adesão (100%) foram registrados nas escolas municipais de Ensino Fundamental Cel. Francisco Pinto Bandeira, no bairro Rio Branco, Ildo Meneghetti, no Estância Velha, e Barão de Mauá, no Fátima. Nesta última, um cartaz informava sobre a suspensão das atividades no portão por volta das 8h45min desta quarta-feira.

A Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Rondônia, no bairro Estância Velha, aparece com 95% de adesão, seguida pelas escolas Max Adolfo Oderich, no Harmonia, e Vitória, no bairro Mathias Velho, ambas com 90%.

Também no bairro Mathias Velho, a Emef João Palma da Silva estava com atendimento parcial, com 70% de adesão dos educadores. Na porta de entrada, um comunicado indicava que só haveria aulas para algumas turmas de anos iniciais.

Uma mulher que chegava com duas crianças recebeu a informação de uma professora de que não haveria atividades para o 2º ano. Na semana passada, a instituição havia ficado paralisada totalmente por dois dias, conforme uma funcionária.

Por outro lado, há escolas com baixa ou nenhuma adesão. No bairro Mathias Velho, a Escola David Canabarro, que tem uma quantidade significativa de estudantes, funcionava normalmente, com pais deixando as crianças no horário habitual e sem impactos. O mesmo ocorria na Escola de Educação Infantil Pingo de Gente, na mesma região, onde somente dois professores aderiram à greve.

No bairro Fátima, a Emef Cívico-Militar Ícaro teve 12% de adesão e estava com a programação mantida por volta das 7h15min. Uma mãe que deixava o filho confirmou à reportagem que a escola avisou que seguiria com as atividades.

Na Praça da Emancipação, professores faziam uma manifestação desde antes das 8h, com apitaços e cartazes, para chamar a atenção da prefeitura. De acordo com o vice-presidente do sindicato, Júlio César Santos, o movimento ganhou força em relação à semana passada, quando houve paralisação de quarta a sexta-feira.

— Na semana passada, nós tínhamos 85% de participação das escolas no primeiro dia, mas não totalmente paralisadas. Agora, todas as escolas aderiram, só que 60% estão completamente fechadas — afirma.

Segundo o dirigente, a paralisação pode impactar serviços essenciais dentro das escolas, como a merenda, dependendo do funcionamento de cada unidade:

— Se a escola estiver aberta, a merenda tem de ser oferecida, porque é um serviço terceirizado, mesmo que não tenha aula. Mas, se estiver com os portões fechados, aí não.

O que pedem os professores

Entre as reivindicações da categoria estão aumento real de salário, pagamento do piso do magistério, nomeação de concursados e melhorias nas condições de trabalho nas escolas. O sindicato também pede o enquadramento de profissionais da Educação Infantil na legislação que os reconhece como parte da categoria.

O sindicato informou que participa de uma reunião com o Executivo municipal nesta quarta-feira para discutir uma proposta. O resultado deve ser levado à categoria, que irá decidir, em assembleia marcada para a tarde de quinta-feira (23), se a greve será mantida ou encerrada.

A reportagem tenta contato com a prefeitura de Canoas, que ainda não se manifestou sobre a adesão nas escolas e a negociação com a categoria.

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Escolas que aderiram à greve em Canoas

Cel. Francisco Pinto Bandeira: 100%

Ildo Meneghetti: 100%

Barão de Mauá: 100%

Rondônia: 95%

Vitória: 90%

Max Adolfo Oderich: 90%

Arthur Oscar Jochims: 80%

Castelo Branco: 80%

Rio de Janeiro: 75%

Tancredo Neves: 75%

Thiago Würth: 70%

Ministro Rubem C. Ludwig: 70%

João Palma: 70%

João Paulo I: 70%

Assis Brasil: 66%

General Osório: 65%

Pernambuco: 62%

Dr. Nelson Paim Terra: 60%

Erna Würth: 60%

Walter Peracchi: 60%

Arthur Pereira de Vargas: 60%

Sete de Setembro: 58%

Rui Cirne Lima: 51%

Gonçalves Dias: 50%

Ceará: 45%

Paulo VI: 40%

Santos Dumont: 39%

Rio Grande do Sul: 35%

Prefeito Edgar Fontoura: 25%

Jacob Longoni: 24%

Cívico-Militar Ícaro: 12%

Theodoro Bogen: 5%