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Estágio como experiência profissional? Entenda o que muda com nova regra

Senado aprovou alteração na Lei do Estágio nesta terça-feira. Projeto segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Isadora Garcia

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