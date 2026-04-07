Educação

Pra Cima, Rio Grande
Notícia

Cuidar para preservar: projetos educacionais levam debate sobre água e meio ambiente para dentro das comunidades

Iniciativas em Porto Alegre e Região Metropolitana aproximam estudantes de debates envolvendo questões climáticas

Isabella Sander

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS