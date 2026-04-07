Educação

Caso em investigação
Notícia

Cresce número de alunas que relatam manipulação de imagens no Colégio de Aplicação da UFRGS

Quatro adolescentes afirmam que tiveram fotos transformadas em conteúdo pornográfico com uso de inteligência artificial

Guilherme Milman

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