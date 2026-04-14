Educação

"Conversas Cruzadas"
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"Aumento de telas e tempo que alunos ficam nas redes sociais é um sequestro cognitivo", diz presidente-executiva do Todos pela Educação

Priscila Cruz refletiu sobre qualidade do ensino público, financiamento e desafios para poder público e professores

Mari Lapinski

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Eduardo Rosa

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