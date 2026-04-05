5 hábitos que aceleram o aprendizado e impulsionam a alta performance acadêmica

Pequenos ajustes na rotina podem tornar o processo de aprendizado mais sólido, eficiente e duradouro David Gyung / Shutterstock | Portal EdiCase

A busca por melhores resultados acadêmicos passa cada vez mais pela adoção de hábitos estratégicos de estudo. Mais do que dedicar longas horas aos materiais didáticos, a forma como o estudante organiza sua rotina, mantém disciplina e estabelece metas pode ser determinante para potencializar o aprendizado e alcançar alta performance.

De acordo com Rinaldo Quaresma, coordenador do curso pré-vestibular do Fibonacci Sistema de Ensino, práticas simples, quando aplicadas de forma consistente, fazem diferença significativa no desempenho do estudante nas provas.

Abaixo, o especialista indica cinco hábitos que aceleram o aprendizado e podem ser incorporados à rotina de estudos. Confira!

1. Use a técnica da repetição com estratégia

Um dos pilares do aprendizado é a revisão constante do conteúdo. “Assim, uma das estratégias mais eficazes para a fixação é a repetição, ou seja, revisar o conteúdo com atenção para o volume e intensidade”, destaca Rinaldo Quaresma, ressaltando que o equilíbrio entre quantidade de exercícios e nível de exigência é fundamental para a fixação.

2. Tenha um local adequado de estudos

Segundo o especialista, o ambiente influencia diretamente a concentração. Por isso, contar com um espaço organizado, silencioso e confortável faz toda a diferença para manter o foco nos estudos.

Ter uma rotina diária de estudos é essencial para desenvolver disciplina e melhorar o desempenho acadêmico Halfpoint / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Mantenha uma rotina diária

A constância é essencial para o bom desempenho acadêmico. Nesse sentido, estabelecer uma rotina diária é um dos hábitos indispensáveis que permitem que o estudante crie responsabilidade e discipline seu processo de aprendizagem.

4. Organize e gerencie o estudo

Planejar os estudos de forma estruturada faz toda a diferença, como aponta Rinaldo Quaresma. A metodologia da organização planificada, que envolve a definição clara de objetivos, metas e prazos, ajuda o aluno a distribuir melhor o tempo e as tarefas, evitando sobrecarga e garantindo continuidade.

5. Durma bem

O descanso adequado é parte fundamental do processo de aprendizagem. “Dormir bem contribui para a consolidação do conteúdo e melhora o desempenho cognitivo ao longo do dia”, destaca o especialista do Fibonacci Sistema de Ensino.

Comportamentos para evitar

Por outro lado, de acordo com Rinaldo Quaresma, alguns comportamentos devem ser evitados, como estudar apenas para tirar nota na prova, evitar as disciplinas em que tem dificuldade, não ter um planejamento de estudos diário e não realizar simulados com frequência.