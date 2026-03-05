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Projeto oferece reforço escolar e atividades de convivência para crianças e adolescentes em Porto Alegre

O serviço é aberto a jovens de diferentes regiões da cidade, mas o alcance da iniciativa depende do preenchimento das vagas disponíveis. A expectativa é chegar a pelo menos 50 atendidos

Henrique Moreira

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