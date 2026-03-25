"Prepara para a vida toda": Hackatchê estimula atuação de jovens na inovação

Estudantes da Escola Estadual de Educação Básica Padre Antônio Sepp, de São Miguel das Missões, foram os grandes vencedores da edição de 2025 do Hackatchê. Duda Fortes / Agencia RBS

Tecnologia, boas ideias e juventude se encontram no Hackatchê Business, projeto que desafia estudantes a criarem soluções tecnológicas, conectando a gurizada ao ecossistema de inovação gaúcho.

A iniciativa reúne equipes formadas em escolas da rede estadual para que desenvolvam projetos criativos e inovadores. Após uma imersão em oficinas, palestras e mentorias, os grandes finalistas têm a oportunidade de apresentar seus trabalhos no South Summit Brazil.

Promovida pela Secretaria da Educação (Seduc), a competição começa ainda no ambiente escolar, onde estudantes do Ensino Médio são instigados a montar grupos e desenvolver projetos relacionados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O objetivo é promover um ambiente de criação e troca de ideias e soluções voltadas para a melhoria do dia a dia do ensino. Uma das premissas do Hackatchê é possibilitar que estudantes da rede pública tenham acesso a conteúdos e oportunidades que, muitas vezes, ficam restritos apenas a jovens de outras realidades socioeconômicas.

Ao longo de dois dias de programação no Tecnopuc, as seis equipes selecionadas neste ano participam de workshops, mentorias, atividades de validação de ideias, prototipagem e preparação de pitch. Os três grupos mais bem avaliados apresentarão os projetos na grande final, nesta quinta-feira (26), no segundo dia de South Summit.

Protagonistas

Os estudantes Francesco Nibali, Carlos Eduardo Resener e Leonardo Guerreiro, da Escola Estadual de Educação Básica Padre Antônio Sepp, de São Miguel das Missões, foram os grandes vencedores da edição de 2025 do Hackatchê. Eles criaram o +Presença, site e aplicativo que visa combater a evasão escolar.

O projeto disponibiliza uma trilha de acompanhamento das atividades dos alunos, ampliando a integração e a proximidade entre pais, responsáveis, professores e gestores.

Carlos Eduardo conta que, durante as mentorias, o grupo se destacou por ouvir e colocar em prática os conselhos recebidos no programa.

— Recomendamos que os colegas participem porque aprendemos muitas coisas novas com as mentorias —aconselha Francesco.

A dedicação e o esforço dos integrantes foram diferenciais observados pelo professor da escola Cristiano Halles, que os acompanhou no processo. O docente diz ter sido gratificante testemunhar o desenvolvimento do grupo em apenas três dias.

O professor conta ainda que foi difícil ver os alunos enfrentarem perguntas desafiadoras sem poder intervir, mas ressalta que essa autonomia é fundamental para o desenvolvimento da gurizada.

— É louvável colocar os alunos como protagonistas. Isso os prepara para a vida toda — enfatiza.

Cristiano avalia que as mudanças nos estudantes após o evento foram visíveis, tanto na comunicação quanto nas habilidades sociais e na capacidade de compreensão, o que demonstra o impacto transformador do projeto.

De São Miguel das Missões a Madri

Como prêmio, os estudantes vitoriosos ganharam uma viagem para participar do South Summit Madri, considerado um dos maiores eventos de empreendedorismo do mundo. Em junho de 2025, eles embarcaram rumo a uma intensa agenda de atividades no ecossistema de inovação europeu.

— Algo que chamou muito a atenção foi que lá tem muitas empresas e startups do mundo inteiro. Tivemos a oportunidade de conhecer muitas pessoas, muitas ideias, de vários lugares, não somente do nosso mundinho aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul — relata o estudante Carlos Eduardo.

Além da oportunidade de viver o South Summit na cidade em que o evento surgiu, os jovens puderam vivenciar outras experiências únicas que foram possíveis graças ao desempenho e dedicação durante o Hackatchê.

— Foi uma experiência muito legal porque, além de ser a nossa primeira vez andando de avião, conseguimos conhecer lugares muito bonitos, conseguimos desfrutar bastante da cultura e aproveitar o momento — comenta Francesco.