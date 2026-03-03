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"O objetivo é melhorar a vida da pessoa": como a musicoterapia auxilia crianças e adolescentes com autismo

Única instituição do Rio Grande do Sul a oferecer bacharelado em Musicoterapia, Faculdades EST atende a comunidade em São Leopoldo, no Vale do Sinos

André Malinoski

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