"O objetivo é melhorar a vida da pessoa": como a musicoterapia auxilia crianças e adolescentes com autismo

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Musicoterapia ajuda pessoas com autismo e outras condições. Faculdades EST / Divulgação

A Faculdades EST (antiga Escola Superior de Teologia), em São Leopoldo, no Vale do Sinos, é a única instituição de ensino do Rio Grande do Sul a oferecer o curso de graduação em Musicoterapia.

O bacharelado, que existe desde 2003, funciona no turno da noite na modalidade presencial e conta com carga horária de 3,2 mil horas em oito semestres. Também há necessidade de cumprir estágio.

A instituição privada oferece ainda um projeto na área voltado para crianças e adolescentes com autismo (leia mais abaixo).

O que é musicoterapia?

A coordenadora do curso, Josely de Moraes Antonio Alano, explica que a musicoterapia "é uma terapia de movimento que acontece enquanto se faz música":

— Em outras palavras, é um processo de a pessoa ter a possibilidade de bem-estar e tratamento de transtornos por meio da música.

No Brasil, essa atividade profissional foi regulamentada em 2024 com a Lei Federal nº 14.842, que estabelece critérios de formação específicos para a atuação do musicoterapeuta.

O profissional pode atuar em clínicas particulares ou multidisciplinares, realizar convênios com planos de saúde, trabalhar em hospitais, escolas e empresas, além de penitenciárias, em Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) e em organizações da sociedade civil (OSCs).

— Estão atrelados ao nosso curso a Clínica de Musicoterapia, que é aberta a pessoas da comunidade, e o atendimento coletivo, que ocorre nos sábados à tarde e também é aberto à população — acrescenta Josely.

Sessões coletivas

Na Clínica de Musicoterapia funciona o Coral Multiterapêutico do Espelho, que trabalha com pessoas acima dos 16 anos. As sessões musicoterapêuticas são coletivas e simulam ensaios.

— Trabalhamos as músicas de identidade sonora do grupo, decididas sempre no coletivo. Cada pessoa tem a sua necessidade e um objetivo a ser trabalhado. Na preparação de cada canção, ocorrem os processos de autorregulação, autonomia e, em alguns momentos, temos apresentações públicas. Mas sempre com o objetivo terapêutico que mantém a proposta — diz a coordenadora do curso.

Projeto auxilia crianças com autismo

Presidente da Associação de Musicoterapia do Rio Grande do Sul, a musicoterapeuta clínica Graziela Pires da Silva dá aulas na graduação da Faculdades EST, onde coordena, em parceria com a colega Dejeane Arruée, o projeto TEAprochega (antes chamado de Uma Sinfonia Diferente), que auxilia crianças e jovens com autismo. Graziela e Dejeane são conhecidas no meio cultural pelo trabalho autoral no duo 50 Tons de Pretas.

O projeto TEAprochega existe desde 2019, mas a metodologia nasceu em 2015 em Brasília, idealizada pela musicoterapeuta Ana Carolina Steinkopf. Até 2023, essa metodologia foi replicada em território gaúcho. O trabalho englobava crianças e jovens com autismo em grupo para desenvolver comunicação e linguagem.

— A partir de 2024, fizemos uma transição. Nossas crianças cresceram e alteramos a nossa metodologia — explica Graziela. — Passamos a nos chamar TEAprochega e começamos a trabalhar não só a questão do grupo, mas também o viés da expressão artística como parte do processo do tratamento dessas crianças e jovens.

Em 2025, conta ela, foram realizados seis shows em diferentes cidades:

— Não fazemos só seis meses de atendimento e um espetáculo ao final do ano. Incorporamos o espetáculo como parte do processo.

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Encontros em três cidades

Os encontros do projeto são semanais e ocorrem em três locais: São Leopoldo (Faculdades EST), Porto Alegre (Instituto Priorit) e Novo Hamburgo (Clínica TEAME). Os espetáculos são agendados de acordo com parcerias e patrocínios.

— A musicoterapia se vale de toda a estrutura do que compõe a música, ou seja, melodia, ritmo, harmonia e sons isolados, para trabalhar questões de desenvolvimento psicológico, psicomotor e habilidades de socialização com crianças e jovens — esclarece Graziela.

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Início, meio e fim

O TEAprochega foca crianças e jovens com autismo, mas trabalha também com crianças com síndrome de Down, além de Down com autismo e outras condições.

— Quando falamos em terapia clínica, a alta vai depender dos resultados alcançados com aquele paciente. Mas como o nosso projeto tem início, meio e fim, a alta ocorre no final do ano. E a família decide se a criança voltará para o projeto no ano seguinte — diz.

A musicoterapeuta explica que os participantes têm vários níveis de autismo, alguns não verbais, outros verbais:

— Há famílias que estão há oito anos no projeto. O objetivo é melhorar a vida da pessoa fora da terapia.

Como ajudar

O projeto TEAprochega — Grupo Artístico de Crianças e Jovens com Autismo precisa de apoio de patrocinadores.