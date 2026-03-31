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Nova lei cria 25 mil cargos efetivos e bonificações na educação federal; veja outras mudanças

Incentivos com base em experiência profissional e produção técnica variam de 10% a 75% sobre o vencimento básico

Isabella Sander

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