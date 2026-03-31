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Alterações abrangem desde o Ensino Básico até o Superior. Renan Mattos / Agencia RBS

Uma nova lei sancionada nesta segunda-feira (30) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva promete promover uma reestruturação profunda na área da educação federal, impactando desde a remuneração e carreira até a governança das instituições.

Entre as principais mudanças promovidas pela Lei 15.367 estão a criação de quase 25 mil novos cargos efetivos e a implementação de um incentivo financeiro para os servidores que levará em conta não apenas títulos acadêmicos, mas também experiência profissional e produção técnica.

A expansão do quadro de pessoal acontece em meio a um processo de ampliação do número de instituições federais pelo Brasil. O principal investimento é em institutos federais – no total, 107 novos campi estão previstos para serem inaugurados até o ano que vem. Com isso, crescerá a demanda de profissionais que trabalhem nesses espaços.

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Foram criadas as seguintes vagas:

3.800 cargos de professores de Ensino Superior

cargos de professores de Ensino Superior 9.587 cargos de professores de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico

cargos de professores de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 11.576 cargos de técnicos-administrativos em educação destinados a instituições de Ensino Superior e à rede federal de Educação Profissional

A abertura efetiva dessas vagas ocorrerá de forma gradual, por meio de concursos públicos.

Já o incentivo financeiro à qualificação está previsto com a implementação do Reconhecimento de Saberes e Competências para o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos (RSC-PCCTAE). O adicional ao salário do servidor de instituições federais de ensino será concedido em seis níveis:

RSC-PCCTAE-I: destinado a servidor que não concluiu o Ensino Fundamental, incentivo à qualificação de 10% do valor do vencimento básico

destinado a servidor que não concluiu o Ensino Fundamental, incentivo à qualificação de 10% do valor do vencimento básico RSC-PCCTAE-II: destinado a servidor com certificado de conclusão do Ensino Fundamental, incentivo à qualificação de 15% do valor do vencimento básico

destinado a servidor com certificado de conclusão do Ensino Fundamental, incentivo à qualificação de 15% do valor do vencimento básico RSC-PCCTAE-III: destinado a servidor com certificado ou diploma de conclusão do Ensino Médio ou de Técnico de Nível Médio, incentivo à qualificação de 25% do valor do vencimento básico

destinado a servidor com certificado ou diploma de conclusão do Ensino Médio ou de Técnico de Nível Médio, incentivo à qualificação de 25% do valor do vencimento básico RSC-PCCTAE-IV: destinado a servidor com diploma de graduação no Ensino Superior, incentivo à qualificação de 30% do valor do vencimento básico

destinado a servidor com diploma de graduação no Ensino Superior, incentivo à qualificação de 30% do valor do vencimento básico RSC-PCCTAE-V: destinado a servidor com certificado de pós-graduação lato sensu, incentivo à qualificação de 52% do valor do vencimento básico

destinado a servidor com certificado de pós-graduação lato sensu, incentivo à qualificação de 52% do valor do vencimento básico RSC-PCCTAE-VI: destinado a servidor com diploma de mestrado, incentivo à qualificação de 75% do valor do vencimento básico

O objetivo é reconhecer o saber não instituído dos servidores, resultante da atuação profissional no exercício do cargo, na dinâmica de ensino, de pesquisa e de extensão das instituições federais de ensino. O incentivo será concedido para até 75% do total de técnicos-administrativos e dependerá de disponibilidade orçamentária. Apenas servidores ativos e que não se encontrem em estágio probatório poderão requerer o benefício.

A lei também contempla a criação do Plano Especial de Cargos do Ministério da Educação (PECMEC), que reorganiza a estrutura de cargos da pasta em torno de funções mais alinhadas às políticas educacionais. A transformação ocorre de forma gradual, acompanhando a renovação natural da força de trabalho, e estabelece regras para progressão e desenvolvimento funcional. Esses profissionais ainda terão direito a gratificações vinculadas tanto ao desempenho individual quanto ao alcance de metas institucionais.