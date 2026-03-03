Morre, aos 99 anos, Clicie Pessato Giugno, professora natural de Veranópolis

Aos 99 anos, Clicie Pessato Giugno deixa uma trajetória marcada por quase um século de memória, família e delicadeza Karina Giugno Soares / Arquivo Pessoal

A professora Clicie Pessato Giugno morreu em 24 de fevereiro, aos 99 anos, em Porto Alegre. Ela faleceu em casa. Natural de Veranópolis, na Serra, construiu sua trajetória pessoal e familiar na cidade antes de se mudar para a Capital. A causa da morte não foi divulgada pela família.

A cerimônia de despedida ocorreu no dia seguinte ao falecimento, no Cemitério João XXIII, em Porto Alegre.

Filha de Guilherme Lourenço Pessato e Helena Pocai Pessato, Clicie nasceu em Veranópolis, onde cresceu ao lado dos irmãos Dulcimar, Décio, Vicente e Nina. No município, constituiu família e construiu vínculos que se estenderam por toda a vida.

Casou-se com Guilherme João Giugno, já falecido, com quem teve quatro filhos, Olenca (in memoriam) Carlos, Karen e Titi. A família cresceu com a chegada dos netos Mauricio, Lorenzo (in memoriam), Karina, Carla, Gustavo, Mariana, Eduarda, Rodrigo, Leonardo e Eduardo, além de nove bisnetos.

Clicie dedicou parte da vida à educação, atuando como professora. A docência era exercida com discrição e compromisso.

Rotina, música e futebol

No cotidiano, mantinha hábitos simples e constantes. Gostava de fazer palavras cruzadas, assistir a novelas e acompanhar programas musicais. A música, aliás, era uma de suas grandes paixões. Tocava piano e acordeon e mantinha uma relação afetiva profunda com o universo musical.

Torcedora declarada do Grêmio, acompanhava com atenção os jogos do clube, demonstrando entusiasmo mesmo em idade avançada.

Delicadeza como marca

Descrita pela família como sensível, delicada e extremamente educada, Clicie era reconhecida pela forma gentil com que se relacionava com todos ao redor. A delicadeza no trato e a escuta atenta foram traços permanentes de sua personalidade.