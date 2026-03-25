MEC libera operação de novo campus do IFRS em Porto Alegre

O espaço, doado pelo Grupo Hospitalar Conceição, terá capacidade para até 1,4 mil estudantes. IFRS / Divulgação

O Ministério da Educação (MEC) autorizou o funcionamento do Campus Zona Norte do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) em Porto Alegre. Com a permissão, a instituição pode avançar nos processos para a instalação da nova unidade, localizada no bairro Cristo Redentor.

O espaço onde a escola vai funcionar foi doado pelo Grupo Hospitalar Conceição (GHC) em 2025 e já abrigava uma unidade de ensino do hospital. A localização foi pensada para atender também quem vem de outras cidades da Região Metropolitana. Segundo o IFRS, o terreno tem 3,9 mil metros quadrados e poderá atender até 1,4 mil estudantes quando estiver concluído.

Com a nova unidade, o IFRS passa a contar com três campi na capital. A instituição já mantém unidades no Centro Histórico e na Restinga. Outros 37 campi de institutos federais de diferentes Estados também tiveram o funcionamento autorizado com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Primeiros cursos

Um curso técnico em Enfermagem será oferecido em breve no novo campus, com 36 vagas para o segundo semestre deste ano. A formação é uma parceria com o Ministério da Saúde e terá duração de dois anos, com aulas à tarde. As inscrições abrem na primeira quinzena de abril.

Outros cursos técnicos e superiores nas áreas de Saúde e Ambiente e de Tecnologia da Informação estão previstos para o campus. As escolhas serão definidas a partir de consultas públicas, segundo o IFRS.