Leonardo Barchini será o novo ministro da Educação, anuncia Lula

Leonardo Barchini assume o cargo de ministro da Educação. Ministério da Educação / Divulgação

O secretário-executivo do Ministério da Educação (MEC), Leonardo Barchini, será o novo ministro da pasta. O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira (30), segundo o g1.

Ele assume o cargo, nos próximos dias, no lugar de Camilo Santana, que vai participar da campanha eleitoral deste ano.

Lula anunciou a mudança na gestão durante um evento em Brasília sobre obras na área de educação:

— Leonardo é da minha confiança, do Camilo Santana e da equipe. Tenho o prazer de chamar você de novo ministro da Educação.

Conforme o presidente, ele não sabe se Camilo vai concorrer a algum mandato nas eleições de outubro. Ele é ex-governador do Ceará e foi eleito em 2022 para o Senado.

Quem é o novo ministro

Leonardo Barchini Rosa é graduado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília (Uniceub), tem mestrado em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília (UnB) e é doutorando em Administração Pública na Fundação Getulio Vargas (FGV).