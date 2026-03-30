Estudantes são suspensos após relatos de manipulação de imagens de colegas no Colégio de Aplicação da UFRGS

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Alunos do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) foram suspensos, após colegas relatarem que imagens manipuladas de estudantes, com teor pornográfico, estavam sendo compartilhadas pela internet.

Segundo a diretora da escola, Fernanda Britto da Silva, o caso chegou ao conhecimento da instituição na quinta-feira (26). As alunas relataram que as imagens teriam sido manipuladas com uso de inteligência artificial (IA) por um estudante do 9º ano do Ensino Fundamental.

— Nós tomamos conhecimento, a partir da procura das alunas. Acionamos imediatamente a Corregedoria e fizemos o acolhimento das meninas. A investigação será feita por meio desse processo disciplinar — disse.

Na sexta-feira (27), alunos foram suspensos de forma cautelar. A diretora afirmou que a instituição ainda não teve acesso às imagens e que as informações sobre o processo disciplinar estão sendo mantidas em sigilo, por envolverem menores de idade.

A escola não informou o número de alunos suspensos e nem mesmo o de estudantes que relataram ter as imagens manipuladas. O caso segue sendo acompanhado pela Corregedoria da Universidade.

Em nota, a UFRGS informou que “desde o primeiro momento, a direção do Colégio, juntamente com o Núcleo de Orientação Educacional, Serviço Social e Psicologia Escolar, iniciou a escuta das estudantes envolvidas, bem como a apuração dos fatos junto aos alunos mencionados.”.

Uma manifestação de estudantes está prevista para ser realizada na manhã desta terça-feira (31).

Confira a nota na íntegra:

"A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por meio do Colégio de Aplicação, informa que tomou conhecimento de relatos envolvendo a produção e circulação de conteúdos digitais manipulados (deepfakes) com imagens de estudantes.

Desde o primeiro momento, a Direção do Colégio, juntamente com o Núcleo de Orientação Educacional, Serviço Social e Psicologia Escolar (NOPE), iniciou a escuta das estudantes envolvidas, bem como a apuração dos fatos junto aos alunos mencionados.

Medidas imediatas já foram adotadas, incluindo contato com as famílias, aplicação de suspensão cautelar dos estudantes envolvidos e o encaminhamento dos procedimentos administrativos cabíveis, com acompanhamento da Corregedoria da Universidade.

Até o momento, as informações apuradas indicam a existência de um número restrito de materiais, ainda não acessados pela instituição, sendo que as investigações seguem em andamento para a devida verificação dos fatos.

A UFRGS reafirma seu compromisso com a proteção integral de crianças e adolescentes, com o combate a todas as formas de violência, inclusive digital, e com a promoção de um ambiente educacional seguro, ético e respeitoso.