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Estudantes são suspensos após relatos de manipulação de imagens de colegas no Colégio de Aplicação da UFRGS

Um processo disciplinar foi aberto para analisar o caso e ouvir todos os envolvidos

Leticia Mendes

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