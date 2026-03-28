Desfile marca os 114 anos do Colégio Militar de Porto Alegre

Desfile contou com presença do Batalhão da Saudade, formado por alunos veteranos que participam anualmente dos aniversários do colégio. Cabo Álvaro Chaves/Comando Militar do Sul (CMS) / Divulgação

A escola que formou gerações de militares e políticos com destaque nacional celebrou 114 anos esta semana. Um desfile na manhã deste sábado (28) marcou o aniversário do Colégio Militar de Porto Alegre (CMPA), fundado em 22 de março de 1912.

A data foi comemorada por alunos, ex-alunos e por uma turma em especial, chamada Jornalista Maurício Sirotsky Sobrinho, graduada em 1996 e que celebra 30 anos de formatura. Foi a segunda a admitir mulheres (até 1995 só homens podiam estudar lá).

Turma Maurício Sirotsky Sobrinho celebrou três décadas de formatura no Colégio Militar de Porto Alegre. Cabo Álvaro Chaves/Comando Militar do Sul (CMS) / Divulgação

Autoridades receberam diplomas de Amigo do Casarão da Várzea, apelido carinhoso do Colégio Militar. É uma homenagem aos que se destacam por ajudar o colégio.

Nas palavras de uma das professoras, a major Fernanda Menna Barreto Berton, o prédio secular situado em frente ao Parque da Redenção é muito mais do que um edifício: é símbolo, memória e identidade

— É nas salas de aula, no pátio e nas experiências compartilhadas que se formam amizades que resistem ao tempo. Laços que se fortalecem na convivência e uma identidade que se constrói coletivamente — escreveu a major, que é professora de inglês no colégio.

Alunos do Colégio Militar de Porto Alegre estão entre os mais bem classificados nos rankings de aprovação em vestibular no país. Cabo Álvaro Chaves/Comando Militar do Sul (CMS) / Divulgação

O Casarão da Várzea é também chamado Colégio dos Presidentes por ter sido escola para sete ex-presidentes do Brasil. Entre eles, Getúlio Vargas. Outro ilustre que passou pelo CMPA é o poeta Mário Quintana. É um dos estabelecimentos que mais lidera rankings de aprovação em vestibulares pelo país.

Entre as autoridades presentes na cerimônia de aniversário estiveram o Comandante Militar do Sul, general Luís Cláudio de Mattos Basto, o comandante do CMPA, coronel José Moacir Costa Junior e parlamentares.

O auge da cerimônia foi o desfile do Batalhão da Saudade, apelido dado aos alunos veteranos de vários anos, que se apresentam nos aniversários da instituição.