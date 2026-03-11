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Desconto na Amazon, em farmácias e em ônibus: conheça a iniciativa do MEC que dá benefícios a professores

Ministério credenciou empresas para oferecer produtos e serviços com valores especiais mediante a apresentação da Carteira Nacional Docente do Brasil

Isabella Sander

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