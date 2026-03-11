Desconto na Amazon, em farmácias e em ônibus: conheça a iniciativa do MEC que dá benefícios a professores

Ler resumo

Redução em preços é proporcionada a professores de instituições públicas e privadas de Educação Básica e Superior. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Professores de todo o Brasil têm direito a desconto em livros e Kindle na Amazon, além de preços especiais em viagens de ônibus, redes de farmácia e outros serviços. O benefício é oferecido a partir de parceria de 45 empresas com o Ministério da Educação (MEC), mediante apresentação da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB). A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil.

A pasta credenciou com o selo #TôComProf empresas interessadas entre agosto de 2025 e fevereiro de 2026. Têm direito aos descontos professores de instituições públicas e privadas, de Educação Básica e Superior.

No caso da Amazon, o programa de benefício passou a valer nesta segunda-feira (9). São fornecidos descontos fixos de R$ 80 na compra de um Kindle (16 GB), de 10% em livros selecionados e de 100% no curso online sobre inteligência artificial e computação em nuvem. A oferta é limitada a 30 mil professores por mês. Para acessar os valores reduzidos, é necessário validar a CNDB em registro neste link.

Já o desconto em viagens de ônibus acontece por meio de parceria com o site ClickBus. Ao validar a CNDB, o docente tem direito a um pacote de um ano no Clube ClickBus, que garante dois cupons de 20% de desconto (limitado a R$ 30) para a compra de viagens dentro de um mesmo Estado.

Passagens com o selo ClickOferta também dão 3% de cashback para o usuário. Outras informações podem ser acessadas no site. Redes de farmácia como a Panvel, Drogasil, PagueMenos e Drogaria Carrefour preveem valores reduzidos em medicamentos de marca e genéricos, serviços, vacinas e vitaminas.

Outro credenciado no #TôComProf é o iFood. Desde a semana passada, professores em exercício no magistério podem acessar um desconto de 100% na assinatura mensal do Clube iFood, mediante confirmação da validade da CNDB. Com isso, o usuário ganha cupons de desconto na plataforma de delivery de até 25%, entre outras reduções em restaurantes, mercados, farmácias e outros estabelecimentos.

Leia Mais Censo Escolar 2025: RS teve queda de matrículas em todas as etapas do ensino regular

Uma parceria junto à Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional) também dá descontos de 10% a 15% em hospedagens em hotéis de todo o Brasil. O período para reservas vai até 31 de dezembro de 2026 e as hospedagens podem ocorrer até 31 de março de 2027. As tarifas promocionais incluem datas de feriados e eventos. Veja neste link quais hotéis fazem parte do benefício.

O selo #TôComProf também oferece condições especiais em bancos, em produtos selecionados da Samsung, em instituições de educação, em plataformas de saúde e outros serviços. Veja a lista completa neste link.

Leia Mais Como evitar a dor de cabeça nos grupos de pais e mães no WhatsApp? Conheça boas práticas para a ferramenta

Mais Professores

Instituído pelo Decreto nº 12.358/2025, o Mais Professores para o Brasil foi construído em reconhecimento ao papel central dos docentes no processo de aprendizagem dos estudantes e no sucesso das políticas educacionais. A iniciativa tem como objetivos fortalecer a formação docente; incentivar o ingresso de professores na educação pública; e valorizar os profissionais do magistério, proporcionando-lhes recursos e oportunidades de desenvolvimento profissional contínuo.

O programa busca atender aproximadamente 2,7 milhões de docentes em todo o país e prevê, entre outras ações, as seguintes iniciativas: